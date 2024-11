Slovenci vse do konca trepetali za zmago v Talinu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2026 dosegla še drugo zmago. Po prepričljivem domačem uspehu proti Litvi (36:25) je bila tokrat v gosteh z 29:28 (14:14) boljša še od Estonije.

Kakor kaže že izid, se je morala naša izbrana vrsta za tokratno zmago močno potruditi. Potem ko se je prvi polčas končal z neodločenim izidom, so izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana ob koncu drugega dela vendarle upravičili vlogo favoritov. Toda za obe točki so trepetali vse do zaključka presenetljivo izenačenega dvoboja, kajti Estonci so se izkazali za nadvse neugodne nasprotnike.

Najbolj učinkovit v pomlajeni slovenski reprezentanci je bil Domen Makuc, ki je k zmagi prispeval skoraj polovico golov (13), pet pa jih je dodal Nejc Cehte. Za domače moštvo, ki je 15 minut pred koncem vodilo s 24:22, sta največ zadetkov dosegla Hendrik Varul (9) in Karl Toom (7).

Estonija – Slovenija 28:29 (14:14) Dvorana Kalevi, gledalcev 800, sodnika: Mandak in Rudinsky (oba Slovaška).

Estonija: Priskus, Viitkar, Jaanimaa, Celminš, Toom 7, Köverik, Koks 2 (2), Rebane 3, Roosna 2, Varik 1, Löpp 4, Varul 9, Morgenson, Timmo, Ots.

Slovenija: Baznik, Lesjak, Miličević, Henigman 2, Tajnik, Cehte 5, Kljun 3, Slatinek Jovičič 3, Horžen, Cokan, Mazej, Makuc 13 (5), M. Kavčič, Strmljan 1, Novak 2, Suholežnik.

Sedemmetrovke: Estonija 3 (2), Slovenija 6 (5).

Izključitve: Estonija 12, Slovenija 10 minut.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale sredi marca prihodnje leto, ko se bo naša vrsta, ki vodi v skupini A, dvakrat pomerila s Severno Makedonijo.