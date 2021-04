Slovenija je ostala brez pozitivne Nine Zulič

Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki se v Ljubljani pripravlja na kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji, je po ponedeljkovem zboru ostala brez Nine Zulič, pri kateri je okužbo s koronavirusom potrdil tudi PCR test, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.



Ekipa se je ta teden prvič zbrala pod vodstvom novega selektorja Dragana Adžića, a je že hitri test ob prihodu na priprave pri Zuličevi zaznal okužbo s koronavirusom. Potrdil jo je tudi PCR test, zato 25-letna organizatorka igre tokrat reprezentanci ne bo mogla pomagati.

Tudi Pandžićeva na PCR test

V samoizolaciji se trenutno še vedno nahaja Amra Pandžić, ki si z Zuličevo deli klubsko slačilnico v Turčiji in je bila z njo v tesnem stiku. Vratarko danes pozno popoldne čaka PCR test, ki bo dal odgovor o možnostih priključitve v ekipo.



Izbrana vrsta je sicer od torka zjutraj v polni razpoložljivi zasedbi. Po nedeljski tekmi v Rusiji sta se v ponedeljek zvečer soigralkam na pripravah pridružili Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, v torek zjutraj pa še Branka Zec.



Slovenke v boju za tretji zaporedni nastop na SP čakata dva dvoboja z Islandkami. Prvi bo na sporedu v soboto ob 17.30 na Kodeljevem, povratni pa v gosteh v sredo ob 21.45.

