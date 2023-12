Slovenke po zmagi nad Angolkami že v drugem delu SP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 2. krogu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem v Stavangerju premagala Angolo s 30:24 (14:11). Slovenija se bo v ponedeljek ob 21. uri pomerila s Francijo.

Slovenske rokometašice so po uvodni zmagi nad Islandkami danes premagale še afriške prvakinje. Izbranke Dragana Adžića so bile v prvem polčasu za razred bolje od Angolk in si priigrale šest golov prednosti. V začetku drugega so malenkostno popustile, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so tekmice zasenčile v vseh elementih igre ter si že pred tekmo s Francozinjami izborile nastop v drugem delu svetovnega prvenstva.

Slovenija; Angola 30:24 (14:11) DNB Arena, sodnici: Garcia in Paolantoni (obe Argentina). Slovenija: Vojnovič, Pandžić, Klemenčič 3, Jurič, Novak, Marković 2, Spreitzer 1, Stanko 4 (3), A. Abina 4, Mavsar 3, Ljepoja 4, Varagić 5, Lazović 3, Svetik 1, Hrvatin, E. Abina. Angola: Alberto, Almeida, Mario, Machado 5, Rosario 2, Paulo, Santos 3 (2), Kassoma 1, Quizelete, Fonseca, Gabriel, Pascoal 2, Venancio, Carlos 5, Belo, Guialo 6. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Angola 3 (2). Izključitve: Slovenija 8, Angola 10 minut. Rdeči karton: Venancio (52.).

Tik pred obračunom z Angolo je v Stavanger prispela Ana Gros, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ni opravila nobenega skupnega treninga z reprezentančnimi soigralkami. Najboljša strelka v zgodovini reprezentančnega rokometa je današnjo tekmo spremljala na tribuni, Velenjčanka bo morda nastopila že na ponedeljkovi tekmi proti Franciji.

Slovenske rokometašice so v prvi polovici povsem zasenčile afriške prvakinje. Primanjkljaj v kilogramih in centimetrih so nevtralizirale z modro in preudarno igro v napadu, vselej so našle način, da prelisičijo tekmice iz Angole.

V napadu je blestela Ana Abina, igralka ajdovskega Mlinotesta je bila nerešljiva uganka za Afričanke, svoje naloge v napadu so sijajno opravile tudi njene soigralke, ki so v 28. minuti povedle za šest golov (14:8).

Poglavje zase je bila odlična slovenska predstava v obrambi. Ta je bila v prvi polovici tekme agresivna, vseskozi na meji dvominutne izključitve. Slovenske rokometašice so do 28. minute prejele le osem golov, popustile so le v zadnjih dveh minutah pred odhodom na veliki odmor, ko so se jim Angolke po delnem izidu 3:0 približale na tri gole zaostanka (11:14).

Reprezentantke Angole. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Slovenske rokometašice so v začetku drugega polčasa zaigrale medlo. Obramba ni bila na ravni iz prvega polčasa, močno je škripalo tudi v napadu, Slovenke so zgrešile kar nekaj čistih strelov. Kakovostne Angolke so vse to znale izkoristiti, v 36. minuti so izenačile na 15:15, minuto kasneje pa so jim Slovenke po dolgem času pogledale v hrbet (15:16).

Adžićeva odmora je zaustavila nalet rokometašic iz Angole, po golu Alje Varagić so v 43. minuti povedle z 18:17, a minuto kasneje so spet zaostale (18:19).

V zadnjih petnajstih minutah se je na igrišču v Stavangerju odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. Slovenke so med 49. in 53. minuti po golih Eme Marković, Maje Svetik in Nataše Ljepoje naredile delni izid 3:0 ter povedle s 24:21, lep kapital v golih pa so v 58. minuti še oplemenitile in si po golih Tjaše Stanko, Tine Klemenčič in Tamare Mavsar priigrale neulovljivo prednost šestih golov (29:23).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli, Ana Abina, Nataša Ljepoja in Tjaša Stanko so dosegle po štiri zadetke.