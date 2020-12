Slovenke so se zbudile prepozno

Barbara Lazović je ostala dolžnica EP na Danskem, ampak njena vrnitev je dobrodošla. FOTO: Henning Bagger/AFP

Ana Gros: Razočarana sem

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tjaša Stanko ni bila na ravni prejšnjih prvenstev. FOTO: Henning Bagger/AFP

Razočaranje. Preveč razglašene so bile slovenske rokometašice, da bi se lahko po 16 letih prebile v glavni del evropskega prvenstva. Na odločilnem dvoboju s Črno goro so doživele še tretji poraz na Danskem – 25:26 (9:15) in se po treh tekmah odpravljajo domov. Naslednji euro bodo gostile v Celju in Ljubljani, takrat bo moral selektorbolje sestaviti mozaik.V Herningu se je začelo zelo obetavno, nadaljevanje je bilo zelo slabo, končnica pa zelo spodbudna, vendar je vlak v top 12 že odpeljal. Je pa bila predstava v zadnji četrtini obetavna, saj so Slovenke (mnoge si kruh služijo v vodilnih evropskih klubih), pokazale, da znajo igrati vrhunski rokomet.Na tekmi za biti ali ne biti so dosegle prva dva gola (prvega v karieri), dobile tri obrambein imele dva napada za plus 3. A nato iz igre niso zadele več kot 15 minut (!). Bolj agresivne in odločne tekmice so z odlično kapetanko, mladim biseromin izkušeno vratarko(v 15 minutah je zbrala osem obramb) naredile delni izid 9:1 ter tekmo praktično odločile v svojo korist.Slovenke so začele igrati šele, ko je šlo vse k vragu, in ni veliko manjkalo, da bi jim uspel neverjeten preobrat. Še 13 minut pred koncem so zaostajale za sedem golov (17:24), potem pa prišle na minus 1 z zadetkom kapetanke. Ostali sta še dobri dve minuti, vendar so evropske prvakinje izpred osmih let ohranile zbranost in se zasluženo uvrstile med 12 najboljših reprezentanc.Slovenke so popravile vtis in se lahko opogumljajo, da bodo naslednjič bolj konkurenčne. Kapetanka, najboljša strelka lige prvakinj, si je naložila veliko breme, a se v kratkem času ni mogla ujeti s soigralkami.»Prepozno smo se prebudile. Do 40. minute smo bile z izjemo dobrega začetka brez prave energije. V drugem polčasu smo zaigrale dobro, vendar nam je zmanjkalo časa za zasuk. Zelo sem razočarana. Pričakovali smo veliko več. Ni se nam izšlo, imeli smo malo časa za pripravo, tudi precej odsotnosti. A nočem iskati izgovorov, to je naša realnost. Smo se pa borile do konca, iz tega prvenstva smo se nekaj naučile in upam, da bo naslednjič bolje,« slabe volje ni skrivala Grosova, ki se ni ujela s povratnicama v ekipo,in, tudiinsta bili neprepoznavni.Časa za uigravanje je bilo zares malo, dekleta so bila v Laškem skupaj le en teden. Je pa naturalizirana mlada Omoregijeva pokazala, da velja nanjo resno računati. Če bo vse po sreči, že na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Španiji, še bolj na domačem euru.Veteranka Radičevićeva (34) je pokazala, kako je treba voditi ekipo, dosegla je devet golov. Njena kolegica Grosova (29) je bila uspešna sedemkrat, Stankova je zbrala pet zadetkov, novinka na velikem tekmovanju(ena od pozitivnih stvari) pa štiri.