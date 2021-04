Tudi če jih zaustavi Paris SG, jih nič ne ustavi

Žiga Mlakar ima top v levici, kar je že spoznal tudi PSG. FOTO: Uroš Hočevar

Tekmi kot nagrada za trud

Tomaž Ocvirk se nikdar ne vda. FOTO: Mavric Pivk

7

let je minilo, odkar je Celje PL nazadnje igralo v osmini finala, leta 2014 je izpadlo s Flensburgom

Vedo, da so navijači blizu

David Razgor pooseblja celjsko trmo. FOTO: Roman Šipić

PSG je najbogatejše moštvo na svetu. FOTO: Uroš Hočevar

Če boste danes pozno zvečer slišali, da so rokometaši Celja Pivovarne Laško premagali zvezdniški Paris Saint-Germain, ne bo prvoaprilska šala. Ni pa zelo verjetno, da bodo ob vrnitvi v osmino finala lige prvakov po sedmih letih uprizorili podvig. Že zmaga v Zlatorogu (20.45) bi to bila in bi odločitev o potniku v četrtfinale prestavila v Pariz, kar je cilj zasedbePivovarji imajo nekaj težav, manjkali bodoin, ki si je na treningu natrgal prepono.»PSG ima izjemne posameznike, zato morata biti naša motivacija in agresivnost toliko večji kot pri njih. V ekipi vlada pozitivna nervoza, nimamo kaj izgubiti, lahko le veliko pridobimo, upam, da nas bo Pariz podcenjeval, kar bi se mu lahko maščevalo,« ostaja odločen kapetan, čigar fantje bodo čutili podporo več kot 1000 navijačev, ki so v akciji Nič nas ne ustavi kupili posebne majice, te pa bodo izobesili na praznih sedežih. Gledalcem pred TV-ekrani in mobilnimi napravami bodo ponudili spektakel s posebnimi učinki.»Tekmi sta za nas nagrada za lani, ko zaradi covida nismo mogli igrati osmine finala. Trdo smo delali ti dve leti in ne bomo se vdali. Imeli smo dovolj časa za pripravo in maksimalno motivirani čakamo tekmo,« je povedal Ocvirk, ki si je za tekmeca bolj želel Flensburg ali Kielce, a je razplet prinesel PSG, ki se je še okrepil z nizozemskim kreatorjem igre»Dobili smo najtežjega nasprotnika. Steins je ekipi dal širino,« je dejal Ocvirk, ki se ni ukvarjal s težavami Parižanov. »Vemo, da so bili v nekakšni karanteni, ampak ne vemo, kakšna je bila. Pripravljali smo se, kot da pridejo v polni postavi. Imamo slabo izkušnjo z Nantesom, ko smo se zanašali na njegove težave. Moramo ostati zbrani, agresivni, srčni, borbeni.«Razgor je bil navdušen nad odmevnostjo akcije Nič nas ne ustavi. »Nazadnje je bil Zlatorog ob gostovanju PSG poln, zdaj bo prazen. A ko vidiš, koliko jih je kupilo majico, se zaveš, da nismo sami in da bodo navijači spet z nami, ko bo tega konec.«Zanimiv je podatek EHF, da si je dosedanje tekme Celja prek različnih kanalov ogledalo 11 milijonov ljudi, v klubu bi radi številko zaokrožili na 20 milijonov., ki je pogodbo podaljšal za tri leta, je nabrit kot puška: »Na treningih se vidi, da fantje komaj čakajo tekmo, kosti pokajo. PSG je velikan, a pravi športnik gre vedno na zmago.«