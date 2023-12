Čas je, da tudi Slovenija dobi stolpnico v olimpijski vasi

V nadaljevanju preberite:

»Imamo dobro kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, reprezentanco, v kateri je jasna hierarhija, v kateri vlada red in ki je vesela in zadovoljna. Na tem gradimo že nekaj časa in v Nemčiji želimo narediti še vsaj pol koraka naprej v primerjavi z zadnjim svetovnim prvenstvom,« so bile uvodne besede selektorja Uroša Zormana, ki je na priprave na evropsko prvenstvo povabil 22 rokometašev in v ničemer ni presenetil.

Koga je izbral Zorman, koga ne bo zraven? Kakšni so cilji za Nemčijo in kasneje do Pariza 2024? Kako selektor gleda na dejstvo, da ima igralce, rojene v prejšnji državi, in takšne, ki so luč sveta ugledali v tem tisočletju?