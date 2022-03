V brlog Ferencvarosa po poln plen

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto ob 16. uri čaka povratni dvoboj lige prvakinj proti madžarskemu Ferencvarosu, ki bo odločal o napredovanju v četrtfinale elitnega evropskega tekmovanja. V dvorani Erd Arena bodo Ljubljančanke branile prednost sedmih zadetkov s prve medsebojne tekme v Tivoliju (33:26). Krimovke so to sezono sicer že gostovale na Madžarskem. Januarja so proti Györu sicer doživele visok poraz (27:40), kar pa ni bilo odločilno. Na popravnem izpitu se bodo varovanke Nataše Derepasko pomerile s Ferencvarosem.

»Razlika ni majhna, a že zgodovina nas uči, da ni samoumevna,« je poudarila Derepaskova in ob tem spomnila na tekmo Slovenije in Hrvaške, kjer so Slovenci stopili devet zadetkov zaostanka in nato zmagali. »Naredili bomo vse, da bomo zmagale,« je tudi cilj Derepaskove. Kljub lepi prednosti pred povratnim dvobojem, se v ljubljanskem taboru zavedajo, da naloga ne bo lahka. »Vsaka rokometašica, ki je že igrala v dvorani Erd Arena ve, da je znana po glasnih navijačih, a nas to ne bo ustavilo,« je na novinarski konferenci povedala Tjaša Stanko.

»Na prvi tekmi je bila ključna vratarka Jelena Risović, svoje je naredila tudi Ana Gros,« je izpostavila Derepaskova, ki se zaveda, da je klub z zadnjima novinkama - Ano Gros in Tatjano Brnović - dobil izjemno strelko z razdalje in igralko, ki je odlična tako v napadu kot tudi v obrambi. »Ta teden smo dobro trenirale, skušamo popraviti sobotne napake in nadgraditi našo igro. Imamo odlično izhodišče in ciljamo na zmago,« je povedala junakinja prve medsebojne tekme Risovićeva in poudarila, da morajo igrati na polno od prve do zadnje minute.