V Celju vse nared za žensko evropsko prvenstvo do 19 let

Mesto grofov je v zadnjih letih gostilo številna rokometna evropska prvenstva v mlajših kategorijah, med 8. in 18. julijem pa bosta dvorani Zlatorog in Golovec prizorišči ženskega zaključnega turnirja stare celine za igralke do 19 let. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca pod vodstvom selektorja Gašperja Kovača.



Slovenija bo igrala v skupini A, v njej so tudi Danska, Nemčija in Švica. V skupini B bodo igrale Švedska, Rusija, Slovaška in Portugalska, v skupini C Francija, Avstrija, Črna gora in Hrvaška, v skupini D pa Madžarska, Norveška, Romunija in Češka.



Slovenski selektor je na svoj seznam uvrstil vratarke Saro Mežo, Kati Naveršnik in Karin Kuralt, krilne igralke Angelo Rudman, Niko Simšič, Amadejo Krajnc, Emo Markovič in Niko Hilj, zunanje igralke Tio Kralj, Aljo Borsan, Majo Kovačič, Erin Novak, Nino Kovšca, Nejo Polak in Tio Tomc ter krožne napadalke Tjašo Bukvič, Niko Dobnik in Tairo Nadarević.

Prenos na vse konce Evrope

V najbolj rokometnem slovenskem mestu se bo pomerilo 16 najboljših evropskih reprezentanc, zato bo prvenstvo medijsko zelo odmevno. Predvideno je, da si bodo ljubitelji ženskega rokometa v vseh državah udeleženkah tekme ogledali v televizijskem prenosu.



V preteklosti je Celje gostilo že štiri velika rokometna evropska tekmovanja. Leta 2004 je bilo Celje eno izmed mest gostiteljic članskega evropskega rokometnega prvenstva, kjer je Slovenija osvojila odličje srebrnega leska. Leta 2017 sta obe največji celjski dvorani gostili mladinsko evropsko rokometno prvenstvo za dekleta do 19 let, leto kasneje je bilo evropsko rokometno prvenstvo za fante do 20 let, kjer je Slovenija v nabito polni dvorani Zlatorog osvojila zlato kolajno. Leta 2019 je bilo kadetsko evropsko rokometno prvenstvo za dekleta do 17 let.



Prireditelji v času turnirja pričakujejo, da bo slovenske rokometašice na tekmah spodbujalo okoli 750 gledalcev, ki si bodo ogledali tudi zgodovinske, kulturne ter turistične znamenitosti Celja.

