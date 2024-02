V Marofu nikomur ne bo lahko, Krka meri visoko na treh frontah

Dve leti nazaj so rokometaši Krke nastopali v 1. B ligi, zdaj so na pragu uvrstitve v četrtfinale pokala EHF, v igri za nastop na sklepnem turnirju pokala Slovenije in v boju za evropsko vozovnico v ligi NLB. Novomeščanom se obeta sila zanimiva pomlad, trener Mirko Skoko pa jamči, da Dolenjci pred nikomer ne bodo položili orožja.

MRK Krka preživlja prvo evropsko sezono. Potem ko je izločila estonski Viljandi in belgijski Vise je na prvi tekmi osmine finala v Tuzli premagala Slobodo z 19:15 in bo v nedeljo ob 17. uri v domačem Marofu velik favorit za napredovanje med osem najboljših v tem po moči tretjem evropskem tekmovanju. V sodobnem rokometu redko vidimo tako malo golov. »Blago rečeno, sodniški kriterij je bil zanimiv,« je bil diplomatski Skoko, tvorec najbolj vidnih uspehov Krke, tudi superpokalne lovorike iz leta 2018.

Gašper Horvat je najboljši strelec Krke. FOTO: MRD Krka

»Malo smo imeli sreče z žrebom, vendar smo tudi morali pokazati znanje. Sloboda ni slaba ekipa, zato sem bil vesel zmage. Ni še odločeno, glede na nizek izid imamo tri gole prednosti,« opozarja Skoko, vesel, ker so mednarodne zmage povečale zanimanje za rokomet v dolenjski metropoli. »Najbolj sem vesel, kadar gledalci napolnijo Marof, kar ni lahko, saj dvorana sprejme 1500 ljudi. Verjamem, da bo tokrat zares pravo evropsko vzdušje, ki si ga fantje zaslužijo,« pove Srb, ki si obeta novo zmago in nadaljevanje poti.

V verjetnem četrtfinalu bodo tekmeci težji, a ne nepremagljivi. »Če gremo naprej, in verjamem, da bomo šli, bo spet veliko odvisno od žreba. Nekateri klubi so veliko bogatejši, denimo Baia Mare in Olympiakos, tudi zelo kakovostni, kot sta Valur in posebej Hafnarfjordur, za katerega igra Aron Palmarsson; pa tudi ugodnejši. Vsekakor proti nikomur ne bomo imeli bele zastave in kdor nas bo dobil v žrebu, ne bo skakal od sreče.«

Raznolika ekipa, ki veliko teče

Krka je nazadnje malce presenetljivo izgubila pri Loki in je šesta v ligi NLB, cilj je četrto mesto, ki jamči evropsko vozovnico. »V Škofji Loki so bili fantje očitno z glavami že v Tuzli in smo drugi polčas odigrali slabo. Jeruzalem nam je malce ušel, prehitela nas je Ribnica, toda sezona bo še dolga,« v dvig na lestvici verjame Skoko, ki ima zanimivo ekipo. Med 25 strelci lige ni niti enega krkaša, kar šest pa jih najdemo na mestih od 25 do 50 (Gašper Horvat 59 golov, Marko Nikolić 55, Marko Majstorović 48, Veljko Stanojević in Tilen Kukman po 45 ter Vojislav Vukić 44).

Na evropskih tekmah je Marof vedno lepo zapolnjen. FOTO: MRD Krka

»Zares imamo neugodno ekipo. Smo raznoliki, nevarni z vseh položajev. Prva postava je nizka z Jernejem Avsecem in Kukmanom na sredini, imamo tudi izkušenega Leona Raša, pa Horvata in Stanojevića, ki lahko zadeneta z 10 metrov. Imamo rotacijo in dolgo klop, da lahko pariramo vsakemu tekmecu. Predvsem pa veliko tečemo. Kot zanimivost naj povem, da je imela Sloboda dva igralca iz Tuzle, mi pa 11 iz Novega mesta, kar pove veliko. Zadaj je veliko mladih igralcev, ki imajo talent in čakajo priložnost. O njih se bo še govorilo,« je bil ponosen na delo v klubu Skoko, ki dvakrat na teden na srednji šoli zbere igralce iz Novega mesta in okolice ter z njimi opravlja treninge v fitnesu in telovadnici.

Trimo bo prvak, Celje tretje

Krka se je tudi prebila do četrtfinala pokala RZS, konec marca jo čaka branilec naslova Celje Pivovarna Laško, ki je daleč od nekdanje inštitucije. »Kaj počne Celje, me ne zanima, zanima pa me, kako ga lahko premagamo v polni domači dvorani in se ponovno uvrstimo na F4,« je odločen 45-letni strateg, ki meni, da bo Trimo prišel do prvega naslova državnega prvaka:

»Trimo je pokazal največ, ima največ točk in najboljši razpored. Še najtežji tekmi ga čakata pri nas in v Ormožu. Za nameček Gorenje in Celje še igrata med seboj. Naši sosedje iz Trebnjega imajo zares lepo priložnost, kar me ne preseneča. Že pred začetkom sezone sem napovedal, da bo Trimo prvi, Gorenje drugo in Celje tretje. Takrat so se mi smejali, zdaj ne več.«