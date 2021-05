V napetem boju Trebanjci boljši od Celjanov

Rokometaši trebanjskega Trima so na današnji zaostali tekmi 18. kola domačega prvenstva premagali Celje Pivovarno Laško s 25:24 (14:10; Didovič, Cingesar po 5, Kotar 4; Novak 8, Grošelj 4,. Dragašević 3).



Celjska ekipa, resda tokrat brez Josipa Šarca, Patrika Lebana, Filipa Ivića, Tobiasa Cvetka in Radojice Čepića, v končnici prvenstva kaže silno blede predstave. Po porazih proti velenjskemu Gorenju in Kopru je praznih rok ostala tudi na današnji zaostali tekmi 18. kroga v Novem mestu proti trebanjskemu Trimu, kar je njen tretji poraz v nizu. V dramatični končnici so imeli Trebanjci in Celjani možnosti za zmago, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni gostitelji, odločilen gol je 40 sekund pred koncem dosegel Mihajlo Radojković.



Dolenjska ekipa se je po današnji zmagi zavihtela na 2. mesto in ima le točko zaostanka za Celjem. Na 3. mestu je velenjska zasedba, njen zaostanek za celjsko zasedbo znaša tri točke, a Gorenje ima kar dve tekmi manj od branilca naslova iz Celja in teoretično tudi 1. mesto v svojih rokah.



Celjani bodo v sredo, 12. maja, v Velenju igrali zaostalo tekmo 23. kola. Tekme 24. kola so v soboto, 15. maja, tedaj bo Celje Pivovarna Laško gostila Butan Plin Izolo, Trebanjci pa bodo gostili Slovenj Gradec 2011.

