V napeti končnici Velenjčanom točka

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 2. kolu glavnega dela evropske lige v skupini II gostili Nexe Našice in igrali neodločeno 27:27 (15:13; Sokolič, Šiško po 6, Haseljić 5, Jovičić 4, Predović, Drobež po2, Jezernik, Tatar; Štrlek 4, Marguč 2, Bezjak).

Velenjčani so iz prejšnjega dela pokala prenesli eno točko in so v skupini II začeli z zadnjega mesta. V 1. kolu so morali priznati premoč danskemu Skjernu (31:45),zdaj pa jih je pred domačimi navijači čakala nova težka naloga. Hrvaška ekipa Nexe Našice je v rednem delu dosegla pet zmag in doživela zgolj en poraz. Kljub temu so pri današnjem tekmecu Gorenja menjali trenerja, dosedanjega slovenskega stratega Branka Tamšeta je začasno zamenjal stari rokometni maček Kasim Kamenica.

Vsaj v uvodu tekme je pred 1000 gledalci v Rdeči dvorani kazalo, da bodo gostje tudi upravičili status favorita. Hrvaška zasedba je namreč hitro pobegnila in si v osmi minuti priigrala že pet golov naskoka (6:1). Po minuti odmora Jovičića pa so se Velenjčani zbrali in začeli počasi topiti zaostanek.

A drugi polčas se je začel podobno kot prvi. Spet so Velenjčani potrebovali več minut, da so se zbrali in postali učinkoviti, medtem pa so jim tekmeci s serijo 4:0 ušli na 17:15 in pozneje še na 19:16.

Večji del drugega polčasa so tako domači porabili za lov na tekmece, 15 minut pred koncem so jih že ujeli in izenačili na 22:22. A so rokometaši Našic na hitro spet prišli do manjšega skoka, je pa Tilen Sokolič v 57. minuti z zadeto sedemmetrovko in znižanjem na 26:27 poskrbel za razburljivo končnico.

V njej je najprej Ibrahim Haseljić zadel za izenačenje na 27:27, v naslednjem napadu Našic pa je vratar Matevž Skok z obrambo omogočil celo priložnost za zmago. Zadnji napad so imeli domači, ki so ob posredovanju obrambe proti Petru Šišku zahtevali prekršek. Sodnika ga nista dosodila, tekma se je iztekla z devetmetrovko za Velenjčane, še enega gola ni bilo in dvoboj se je končal z delitvijo točk.