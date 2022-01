Več štadionov in dvoran, manj bolnih in debelih

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je madžarska športna infrastruktura tako dobra, da jemlje dih? V Debrecenu, kjer igra rokometna Slovenija, je sicer Fönix Arena stara toliko kot celjski Zlatorog, a so jo lani prenovili in je kot nova. V Budimpešti in Szegedu pa sta medtem decembra lani nastali dvorani, ki obiskovalcu vzameta sapo. MVM Dome v glavnem mestu je največja rokometna dvorana v Evropi in sprejme 20.022 gledalcev, Pick Arena je manjša, ima 8143 sedežev, a je prav tako arhitekturni biser. To sta samo dva od več kot 20 velikih športnih objektov, ki so na Madžarskem nastali od leta 2010, ko se je predsedniško vselil Viktor Orban.