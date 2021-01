Veselin Vujović je novi trener Borca

Banjaluka – Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance in tudi trener Kopra, je našel novega delodajalca. Kot pišejo mediji v BiH, je podpisal petmesečno pogodbo z banjaluškim Borcem, pogodba pa se lahko tudi podaljša. Vujović, ki je s Slovenijo osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, je bil nazadnje trener Zagreba.



Na klopi državnega prvaka BiH, trenutno pa drugouvrščene ekipe prvenstva, bo Črnogorec zamenjal Mirka Mikića, ki ostaja v strokovnem štabu. »Klub je bil zadovoljen z Mikićevim delom, toda med pogovorom z njim smo prišli do sklepa, da ekipa potrebuje še bolj priznanega strokovnjaka za uresničitev ambicij v domačih in evropskih tekmovanjih. Vujović nam ni postavljal velikih zahtev. Za klub in nasploh tukajšnji rokomet je prihod nekdanjega odličnega rokometaša in tudi uspešnega trenerja velika stvar,« je dejal Saša Kondić, predsednik Borca, ki je bil sedemkrat najuspešnejši v nekdanji jugoslovanski ligi, leta 1976 pa je bil pod vodstvom vratarja Abasa Arslanagića, krožnega napadalca Nebojše Popovića in zunanjega strelca Zdravka Rađenovića tudi evropski prvak.

