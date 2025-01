Za konec spodobna igra, a poraz

Slovenski rokometaši so se od svetovnega prvenstva poslovili s porazom proti hrvaškim gostiteljem s 26:29 (15:15). Tako so zasedli 4. mesto v skupini drugega dela tekmovanja in ostali brez želenega četrtfinala.

Na zadnji tekmi pa je bila njihova igra na višji kot na nekaterih prejšnjih, ko so kot olimpijski polfinalisti dosegli manj od pričakovanj.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so vse možnosti za preboj v četrtfinale zapravili po petkovem porazu proti Egipčanom, tako da je bil sosedski obračun v zagrebški Areni za njih bolj prestižnega pomena.

Na poslovilni tekmi so v peklenskem vzdušju in do zadnjega kotička napolnjeni zagrebški Arene prikazali svojo najboljšo predstavo, a klonili za tri gole. Tekmo si je ogledala tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah s šestimi goli. Blaž Janc, Tilen Kodrin, Kristjan Horžen in Tilen Makuc so dosegli po tri zadetke.

Slovenska izbrana vrsta je v hrvaški prestolnici dosegla tri zmage in doživela tri poraze. Premagala je Kubo, Zelenortske otoke in Argentino, izgubila pa proti Islandiji, Egiptu in Hrvaški.

V skupini 4 so Hrvaška, Egipt in Islandija zbrale po osem točk, po razpletih na medsebojnih tekmah pa sta se v četrtfinale uvrstili Hrvaška in Egipt. Slovenija je zbrala štiri, Argentina dve točki, Zelenortski otoki pa so brez njih.