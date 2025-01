(KOMENTAR) Na igrišču tekmeci, zunaj njega partnerji

Malo je držav, ki imajo toliko skupnega kot Slovenija in Hrvaška. Zgodovinsko, kulturno, versko, jezikovno sta prepleteni že stoletja, kasneje sta postali partnerici na politični in gospodarski ravni, zelo močno vez med njima pa prestavlja tudi šport. Državi sta razvili pestro rivalstvo v mnogih panogah. Morda še najbolj v rokometu, s katerim sta povezani od zgodovinskega 26. februarja 1992, ko sta v Zagrebu odigrali prvo uradno tekmo.

Hrvaško glavno mesto je bilo leta 2000 srečno za rokometaše, ki so si z zmago proti Hrvaški kot prva reprezentanca Slovenije v kolektivnih športih zagotovili olimpijski nastop. Nepozabna je bila tekma med Slovenijo in Hrvaško na EP 2004 v dvorani Tivoli, kjer je Slovenija kasneje osvojila zgodovinsko srebrno kolajno. Tudi prvo odličje na svetovnih prvenstvih je šlo prek Hrvaške. Svež je še spomin na čudež v Parizu iz leta 2017, ko je reprezentanca Veselina Vujovića nadomestila devet golov zaostanka in se veselila brona.

Bo Uroš Zorman naslednji selektor, ki se bo veselil v Zagrebu? FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Tudi lani je bila v Parizu na OI boljša Slovenija, toda za medaljo je bila za las prekratka. Borci Uroša Zormana bodo želeli spisati novo poglavje zgodovine na 29. svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo danes na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Na roko jim gre, da bodo tekme, vključno z morebitno polfinalno, odigrali v Zagrebu, kjer si lahko v tamkajšnji Areni obetajo glasno podporo rojakov. Kako primerno, pot do izločilnih bojev bo vodila prek južnih sosedov, s katerimi se bodo srečali prihodnji teden. Še najbolje bi sicer bilo, da bi si že pred derbijem oboji zagotovili četrtfinale in odločitev o tem, kdo je boljši, preložili na 30. januar, ko bo v Zagrebu polfinale. Samo predstavljajte si, kakšen spektakel bi bil to.

Ker šport združuje, bo ob robu svetovnega prvenstva tudi priložnost za dodatno nadgradnjo v slovensko-hrvaških odnosih.

Ker šport združuje, bo ob robu SP tudi priložnost za dodatno nadgradnjo v slovensko-hrvaških odnosih. Slovenska (RZS) in hrvaška rokometna zveza (HRS) bosta v nedeljo in ponedeljek v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice organizirali športno-politično-poslovni dogodek Navdih ne pozna meja. Govorca bosta tudi premier Robert Golob in evropska komisarka Marta Kos. Ena od tem bo tudi trajnost v športu in v tem smislu bodo naši reprezentanti spet orali ledino in se jutri na mundial odpravili z – vlakom.