Znan razpored kvalifikacijskega turnirja rokometašev za OI

Vranješ bo spisek igralcev razkril 1. marca

Kvalifikacije za nastop na OI v Tokiu

Kvalifikacije za EP 2022

V prvi polovici marca se bo znova zbrala moška članska rokometna reprezentanca in v petih dneh odigrala kar štiri pomembne tekme v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022 ter na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).Moško izbrano vrsto v marčevskem reprezentančnem oknu čaka izjemno natrpan urnik. Enotedenski premor se bo uradno začel v ponedeljek, 8. marca, že naslednji dan pa se bodo morali izbranci selektorja, Šveda, podati na kvalifikacijsko tekmo za Euro 2022 s Poljaki.Obračun, ki bi moral biti sprva odigran v začetku novembra, a so ga prestavile številne okužbe s koronavirusom v poljski zasedbi, se bo v dvorani Zlatorog začel ob 20.10.Sreda bo namenjena novima treningoma, že v četrtek pa se bo slovensko moštvo podalo v Berlin, ki bo tisti konec tedna gostil enega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijado. V dvorani Max Schmeling se bo v petek, 12. marca, ob 17.45 Slovenija najprej pomerila z Alžirijo. Dan za tem bo ob 15.35 sledil obračun z gostitelji Nemci, v nedeljo ob 18.15 pa še tekma z aktualnimi svetovnimi podprvaki Švedi.Selektor Ljubomir Vranješ bo spisek igralcev, na katere računa v marčevski reprezentančni akciji, predstavil na spletni novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 1. marca, ob 11. uri. V živo jo bo mogoče spremljati na Facebook strani RZS.Slovenska rokometna izbrana vrsta se bo v nemško prestolnico podala brez pritiska, kljub temu pa vložila vse napore, da osvoji enega izmed prvih dneh mest, ki vodita na poletne olimpijske igre. Do sedaj je na njih nastopila trikrat - leta 2000 je bila v avstralskem Sydneyju osma, štiri leta kasneje v Atenah 11., leta 2016 v Riu de Janeiru pa šesta.V kvalifikacijah za nastop na sklepnem turnirju stare celine je slovenska vrsta zaenkrat odigrala dve izmed štirih predvidenih tekem, potem ko sta bili obe v novembru prestavljeni. V začetku januarja je v gosteh najprej ugnala Nizozemsko (34:23), v Celju pa nato z njo remizirala (27:27). Po tekmi s Poljsko bodo slovenskim rokometašem preostali še trije kvalifikacijski preizkusi, ki bodo na sporedu konec aprila oziroma v začetku maja - 27. aprila v Turčiji, 29. aprila na Poljskem ter 2. maja doma znova proti Turkom.Evropsko prvenstvo leta 2022 bo potekalo na Madžarskem in Slovaškem. Slovenska reprezentanca brani četrto mesto, ki ga je osvojila na zadnjem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kar ji je v glasovanju slovenskih športnih novinarjev prineslo tudi naslov najboljše slovenske športne ekipe v letu 2020.1. krog, petek, 12. marec:15.15 Nemčija - Švedska (15.15)17.45 Slovenija - Alžirija (17.45)2. krog, sobota, 13. marec:15.35 Nemčija - Slovenija (15.35)18.00 Švedska - Alžirija (18)3. krog, nedelja, 14. marec:15.45 Alžirija - Nemčija (15.45)18.15 Švedska - Slovenija (18.15)1. krog, torek, 9. marec 2021 (Celje, dvorana Zlatorog):Slovenija - Poljska (20.10)2. krog, torek, 27. april 2021:Turčija - Slovenija5. krog, četrtek, 29. april 2021:Poljska - Slovenija6. krog, nedelja, 2. maj 2021:Slovenija - Turčija