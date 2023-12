Švedinje so se prebile v polfinale, Danke še čaka delo

Švedska ženska rokometna reprezentanca se je po zmagi v Herningu nad Nemčijo s 27:20 (16:6) uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. V torek so se v polfinale uvrstile tudi Francozinje in Švedinje, četrta četrtfinalna tekma med Dankami in Črnogorkami pa se bo drevi pričela ob 20.30.

Švedinje so temelje za zmago postavile v prvi polovici tekme. Povedle so s 7:0, prvi gol so prejele šele v petnajsti minuti, polčas pa zaključile z desetimi goli naskoka (16:6). V nadaljevanju so imele Nemke pod nadzorom ter prihranile precej moči za petkov polfinalni obračun s Francozinjami.

Pri Švedinjah so Linn Blohm, Nathalie Hagman, Olivia Mellegard in Jamina Roberts dosegle po pet golov, pri Nemkah pa Amelie Berger, Alina Grijseels in Viola Charlotte Leuchter po štiri zadetke.

Na torkovih četrtfinalnih obračunih v norveškem Trondheimu so se med štiri uvrstile Francozinje in Norvežanke. Francija je na prvi tekmi premagala Češko s 33:22, Norveška pa je bila boljša od Nizozemske s 30:23.

Francijo v petek ob 17.30 čaka obračun s Švedsko, Norveška pa se bo ta dan ob 20.30 pomerila z zmagovalko zadnjega današnjega četrtfinalnega obračuna med Dansko in Črno goro.

Znana je tudi večina parov za razvrstitev od petega do osmega mesta. Češka se bo v petek ob 11.30 pomerila z Nemčijo, Nizozemska pa ob 14.30 s poraženko tekme med Dansko in Črno goro.

Odločilne tekme v Herningu bo z velikim zanimanjem spremljala tudi slovenska reprezentanca, ki je po zmagah nad Angolo, Islandijo, Južno Korejo in Avstrijo ter porazih proti Norveški in Franciji zasedla končno enajsto mesto in si izborila nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah med 26. julijem in 11. avgustom prihodnje leto v Parizu.

Slovenija se bo med 11. in 14. aprilom prihodnje leto pomerila s Paragvajem ter četrto- in petouvrščeno izbrano vrsto z letošnjega svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem, ki še nimajo zagotovljenega nastopa na OI.