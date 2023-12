Mavsarjeva ukrotila Avstrijke, Adžićeve borke nasmejane zapuščajo Norveško

Slovenske rokometašice s polno malho samozavesti in širokimi nasmehi zapuščajo 26. svetovno prvenstvo na Norveškem, Švedskem in Danskem. Od Trondheima so se poslovile s prepričljivo zmago proti Avstriji (32:27; statistika), kar je še bolj pomembno, aprila prihodnje leto bodo prvič v zgodovini nastopile na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Sanje o Parizu 2024 so še kako žive ...

Slovenija: Avstrija 32:27 (19:14) Dvorana Spektrum, gledalcev 4060, sodnika Lemes in Sosa (Urugvaj).

Slovenija: Pandžić (3 obrambe), Vojnović (5); Klemenčič, Novak, Gros 3, Marković, Spreitzer 1, Stanko 5, A. Abina, Mavsar 11, Ljepoja 2, Varagić 3, Lazović 5, Svetik 1, Hrvatin 1. E. Abina; Avstrija: Ivančok (3 obrambe), Blažek (6); K. Pandža 7 (2), Dedić 2, Kovacs 4 (1), Wess 1, Dramac 4, Gschwenter 1, Kaiser, Leitner, Huber 2, A. Pandža 1, Reichert 2; sedemmetrovke: Slovenija -, Avstrija 4 (3); izključitve: Slovenija 4, Avstrija -.

Tamara Mavsar je bila prvo ime tekme. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Slovenke so na osmem nastopu na svetovnem prvenstvu dosegle tretjo najboljšo uvrstitev, na koncu bodo najmanj dvanajste, pred tem so bile osme na SP 2003 in devete na SP 2001, imajo pa še 14., 17., 18. in 19. mesto. Končni vrstni red na mestih od devet navzdol bodo namreč določile jutrišnje zadnje tekme drugega dela.

Kapetanka Ana Gros je Slovenke popeljala do olimpojskih kvalifikacij. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Slovenija že od leta 2018 velikega tekmovanja ni končala z zmago, če odštejemo tisto za 19. mesto na SP 2019 na Japonskem proti Kongu. Na EP pred petimi leti so v Franciji premagale Rusijo, a vseeno niso napredovale iz skupine. Tokrat je imela tekma večji rezultatski pomen in Slovenke, ki so uživale na igrišču, so takoj pokazale, da so za razred boljše od severnih sosed. Do 15. minute so dosegle šest golov iz nasprotnih napadov, Tamara Mavsar je zabila svojega šestega za vodstvo z 12:7. Kmalu je bilo 16:9, ko je v polno zadela Alja Varagić. Avstrijke, ki so premagale Južno Korejo in Grenlandijo, na šesti tekmi nismo mogle spremljati ritma, ki so ga narekovale izbranke Dragana Adžića. Tekma je bila glede na videno praktično odločena že ob polčasu (19:14).

Dragan Adžić: »Ponosen sem in hvaležen, da sem lahko selektor Slovenije. Doslej smo uresničili vse zastavljene cilje. Uvrstili smo se v olimpijske kvalifikacije. Poslavljamo se s štirimi zmagami in dvema porazoma proti tekmecem, ki sta v tem trenutku močnejša od nas. Pred nami so največji koraki te generacije. Verjamem, da bomo konkurenčni in uresničili sanje vseh Slovencev, ki se ali so se ukvarjali z ženskim rokometom.«

Tjaša Stanko je bila med boljšimi v slovenski vrsti. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Slovenke so na tem mundialu storile, kar so realno lahko, ali še malce več glede na to, da so turnir v Stavangerju začele brez Nine Zulić, Elizabeth Omoregie in tudi kapetanke Ane Gros. Premagale so Islandijo, Angolo, Južno Korejo in Avstrijo, se dobro upirale olimpijskim prvakinjam iz Francije in morale priznati premoč evropskim in svetovnim prvakinjam iz Norveške. Majhen madež je zgolj padec ob koncu tekme z Angolo, na kateri se je prednost z 10 golov zmanjšala na štiri.

Z uvrstitvijo v Trondheimu si niso priigrale olimpijskih kvalifikacij za OI, pač pa z osmim mestom na lanskem domačem euru. V četrtfinalu SP bo namreč osem evropskih reprezentanc, ker bo prvak ena od njih, je Evropa dobila dodatni dve mesti v kvalifikacijah. Aprila bodo tri tekme odločile o tem, katere reprezentance bodo odpotovale v Pariz. Če bodo Slovenke zdrave, bodo lahko še izboljšale igro, ob tem pa naj bi se jim pridružila tudi Omoregiejeva, ki bi dala napadu in obrambi še eno dimenzijo.

Barbara Lazović želi ob koncu kariere nastopiti na olimpjskih igrah. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Na koncu je proti Avstriji Mavsarjeva dosegla 11 golov in bila prvo ime tekme, prek kamer je ob prejetju nagrade tudi pozdravila sinčka Marka, ki ga imata z nekdanjim slovenskim selektorjem Urošem Bregarjem, zdaj šefom stroke pri srbski reprezentanci. Tjaša Stanko je dodala pet golov, Grosova je večino tekme počivala in soigralke spodbujala s klopi. Zanimivo, Slovenija ni izvajala niti ene sedemmetrovke, Avstrija pa ni imela niti ene izključitve.

Tjaša Stanko: Vesela sem, da smo vse ostale zdrave, da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili pred prvenstvom. Imeli smo veliko izzivov pred začetkom, a smo vse prebrodili. Ponosna sem na ekipo.« Ana Gros: »Lahko smo kar zadovoljni z rezultatom. Tisto, kar smo si zadali, smo dosegli. Pokazali, da lahko igramo proti močnejšim, kot je bila Francija. Z Norveško je bila razlika malo previsoka. Pomembno je, da smo vse ostale tekme zmagali. Glede na postavo, s katero smo prišli na Norveško, je vsaka punca pokazala borbo in željo. Kvalifikacije so tu, o tem si kakšno leto nazaj nismo upali niti sanjati. Zdaj imamo možnost, da zaigramo na olimpijskih igrah, kar so sanje vsakega športnika.«

FOTO: RZS

Tamara Mavsar: »Najbolj je pomembno, da smo prvenstvo končali z zmago. Lani smo doma za konec izgubile z Madžarsko in bile razočarane. Pred tekmo smo izvedeli, da smo že uvrščene v olimpijske kvalifikacije, a smo vseeno znale ostati odločne in zbrane.. Čestitke vsem nam.«

FOTO: RZS

Barbara Lazović: »Vedele smo, da bo težko, ker je bila zadnja tekma in prisotna utrujenost. Zbrale smo zadnje atome moči in pokazale vrhunsko obrambo ter dosegale lahke zadetke. Dosegle smo cilj, kar je najbolj pomembno.«