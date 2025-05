Zormanovi fantje si obetajo prve popolne kvalifikacije

Slovenski rokometaši še nikdar doslej niso kvalifikacij za evropsko prvenstvo končali z maksimalnim izkupičkom, to se lahko spremeni v nedeljo, ko bodo na zadnji tekmi v celjski dvorani Golovec ob 18. uri gostili Estonijo. Reprezentanca Uroša Zormana bo v vlogi velikega favorita proti zadnjeuvrščeni ekipi v skupini 1.

Reprezentanca je uspešno prestala vseh pet dosedanjih kvalifikacijskih preizkusov. V novembru je v Velenju ugnala Litvance (36:25), v Tallinnu pa Estonce (29:28). Izjemno suverenost je pokazala v marcu, ko je v Skopju in Kopru dvakrat zanesljivo odpravila Severne Makedonce (32:26 in 38:27) ter si že pred zadnjima tekmama 15. v zgodovini zagotovila mesto med evropsko elito. Minulo sredo je nato v Vilniusu z novo odlično predstavo še drugič ugnala Litvo (31:28) ter s petim parom točk potrdila tudi prvo mesto.

Slovenci so tako v popolnosti izpolnili vse zadane cilje, a brez motiva proti Estoncem, ki so v četrtek visoko klonili proti Makedoncem (17:36), že pred tem pa ostali brez mesta na evropskem prvenstvu, vseeno ne bodo. Želijo si postaviti nov mejnik. Od leta 2010, ko kvalifikacije za euro potekajo po sistemu skupin, Slovenija tekmovanja še nikoli ni zaključila s polnim izkupičkom.

Tim Cokan se je izkazal v Vilniusu. FOTO: RZS

»Že na tekmi z Litvo smo priložnost ponudili številnim novim rokometašem ali tistim, ki v preteklosti niso imeli velike vloge v reprezentanco. Sedaj bomo to storili še v dodatnem obsegu. Kdaj, če ne sedaj? Ta priložnost je dobra. Verjamem, da bomo dobili tudi kakšen dodaten odgovor,« je za RZS povedal selektor Zorman.

Na pripravah je ostalo 17 rokometašev, na nedeljski tekmi jih bo lahko nastopilo 16. Po vratarju Galu Gabršku in krožnemu napadalcu Lanu Grbiću, ki sta v dresu članske reprezentance debitirala v Litvi, se v Celju prvenca nadejata še levokrilni rokometaš in eden najboljših strelcev zadnjih sezon Lige NLB Uroš Knavs ter organizator igre Vid Miklavec. Ob naštetih za nastop kandidirajo še krilni igralci Tadej Mazej, Tim Cokan in Gal Marguč, zunanji igralci Tadej Kljun, Uroš Milićević, Tarik Mlivić, Mitja Janc, Domen Tajnik in Matic Grošelj, krožna napadalca Jernej Drobež in Stefan Žabić ter vratarja Alen Skledar in Miljan Vujović.

»Mislim, da kakovost in motivacija vseh fantov, ki jih imamo na pripravah, nikoli nista bili sporni. Vse kocke je potrebno le zložiti skupaj. Igranje v dresu z državnim grbom je vedno nekaj posebnega,« je nadaljeval Zorman in pristavil: »V Litvi smo 52 minut tekme odigrali celo nad pričakovanji, preostanek pa bomo raje pozabili. Sedaj je treba iti naprej. Kot smo že dejali, je ta kvalifikacijski ciklus naša naložba v prihodnost. Če bomo po njem dobili v nabor kakšen nov obraz, bo cilj dosežen.«

Tarik Mlivić glasno trka na vrata eura. FOTO: RZS

Estonija na dosedanjih petih tekmah še ni dosegla točke in bo kvalifikacijske boje, ne glede na razplet tekme v Celju, zaključila na zadnjem mestu skupine 1. V primerjavi s tekmo v Tallinnu, ki jo je Slovenija z 29:28 dobila po zaslugi ubranjene sedemmetrovke Urbana Lesjaka po izteku igralnega časa, so tudi Estonci segli po kar nekaj menjavah. Manjkal bo tudi Andris Celminš, ki je lep del športne poti preživel ravno v Sloveniji.

»V Tallinnu smo se kar namučili. Tekma je bila precej napeta, tudi v končnici, ko smo zgrešili kakšen neoviran strel, nato pa je Lesjak za zmago ubranil sedemmetrovko. A zmaga je zmaga in nič drugega si ne želimo v nedeljo v Celju, četudi je prvo mesto že zagotovljeno,« je dodal Cokan, ki je zadnjo tekmo v Litvi končal pri šestih zadetkih in bil z Mlivićem najboljši strelec Slovenije.

Slovenija bo nosilka v žrebu za EP, ki bo v četrtek v Herningu na Danskem.