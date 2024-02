V Trebnjem trije rdeči kartoni, toča golov in padec Celjanov

Rokometaši trebanjskega Trima so v 14. kolu lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško s 33:29 (18:17). Osrednja tekma kola med vodilnimi Trebanjci in drugouvrščenimi Celjani se je po poldrugem mesecu dolgem klubskem premoru zaradi reprezentančnega evropskega prvenstva v Nemčiji končala z zmago Dolenjcev. Izbranci slovenskega selektorja in stratega Trima Uroša Zormana imajo zdaj dve točki prednosti pred drugouvrščenimi Velenjčani, ki so danes zmagali na Škofljici (23:34), Celjani pa so po današnjem porazu nazadovali na tretje mesto in zaostajajo tri točke.

Celjani že zaostali za vrhom

Trebanjce čez teden dni čaka nova zahtevna tekma. V gosteh se bodo pomerili z Velenjčani, medtem ko bodo Celjani gostili tekmece iz Ivančne Gorice, ki so jim na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni odščipnili točko. Večji del prve polovice tekme je minil v znamenju Trebanjcev, ki so vseskozi bili v prednosti in nekajkrat povedli za štiri gole. Prvič v 21. minuti, ko je Jan Jurečič zadel za 13:9, lepo prednost štirih zadetkov so imeli tudi dve minuti pred odhodom na veliki odmor (18:14).

Trimo Trebnje – Celje Pivovarna Laško 33:29 (18:17) Dvorana OŠ, gledalcev 750, sodnika Backović in Palačković; Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 1, Višček, Bulzamini 2, Didovič 2, Jurečič 11 (7), Kotar 3, Udovič, Miklavec 6, Grmšek 2, Grbić, Cingesar, Krešić 2, Ćorsović 4; Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić, Marguč, Mazej 3, Cokan 6 (3), Ćirović, Marić 3, Ivanković 4, Janc 11, Milićević 1, Kačičnik, Korže Lesjak, Žabič, Mlakar 1, Rakita; sedemmetrovke: Trimo Trebnje 7 (7), Celje Pivovarna Laško 4 (3); izključitve: Trimo Trebnje 10, Celje Pivovarna Laško 12 minut; rdeči kartoni: Grbić (32.), Žabić (49.), Ćorsović (54.).

A varovanci gostujočega trenerja Alema Toskića, ki je pred dnevi ostal brez občasnega reprezentanta Grege Krečiča – okrepil je nemško prvoligaško ekipo Bergischer – niso vrgli puške v koruzo. Na veliki odmor so se odpravili z najmanjšim možnim zaostankom (17:18), v začetku drugega pa po golu Mitje Janca prvič na dvoboju izenačili (18:18).

Celjski trener Alem Toskić FOTO: dokumentacija Dela

V 38. minuti je isti igralec svoje soigralce popeljal do prvega vodstva (21:20). Trebanjci so se po zaostanku dobro odzvali, njihova igra je dobila obrise iz prve polovice tekme, po delnem izidu 6:0 pa so v 50. minuti po golu Marka Kotarja povedli z 28:22. Toskićeva minuta odmora ni spremenila razmerja moči na igrišču. Trebanjci so imeli v zadnjih desetih minutah absolutni nadzor nad Štajerci, po njihovem vodstvu s 30:22 pa je bilo tudi vsem jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem.