Alcaraz prispeval dve točki za špansko zmago

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je v sredo v skupinskem delu svetovne skupine Davisovega pokala dosegel zmagi v kategoriji posameznikov in dvojic. Španci Čehe tako premagali s 3:0. Italijani so v skupini A v Bologni proti Brazilcem dosegli izid 2:1.

Petkratni prvaki tega neuradnega ekipnega moškega svetovnega prvenstva v tenisu Španci so v Valencii povsem prevladovali v obračunih skupine B proti Čehom.

Prvo točko je priboril Roberto Bautista Agut nad Jirijem Lehečko, drugo pa Alcaraz, ki je sicer po podaljšani igri izgubil prvi niz, nato gladko dobil drugega, v začetku tretjega pa je tekmec Tomaš Machač dvoboj predal.

Prvi zvezdnik španske ekipe Alcaraz je nato dosegel še zmago v dvojicah. Skupaj z Marcelom Granollersom sta z 2:1 po dveh urah in 15 minutah igre ugnala češki par Jakub Menšik/Adam Pavlasek.

Avstralci so v tej skupini pred tem z 2:1 nadigrali Francoze.

Matteo Berrettini je v dveh nizih s 6:1 in 7:6 ugnal Joaa Fonseco. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Italijani, branilci lanskega naslova, so v skupini A proti Braziliji dosegli izid 2:1. Italijani so osvojili uvodni točki v posameznih dvobojih, ti sta jih priigrala Matteo Berrettini in Matteo Arnaldi. Prvi je v dveh nizih ugnal Joaa Fonseco, drugi pa je v treh strl Thiaga Monteira. Brazilci so nato dobili dvoboj dvojic za zadnjo točko dneva.

Rafael Matos in Marcelo Melo sta bila boljša od domačega para Simone Bolelli in Andrea Vavassori.

V tej skupini so bili v torek Belgijci za uvod z 2:1 boljši od Nizozemcev.

Skupina C se meri na Kitajskem. V torek so Nemci začeli z zanesljivo zmago s 3:0 nad Slovaki, Američani pa so z enakim izidom odpravili Čilence.

Britanci so proti Fincem oddali točko v dvojicah. V skupini v Manchestru so Kanadčani, prvaki leta 2022, za uvod z 2:1 odpravili Argentince.

V četrtek bodo na sporedu obračuni med Nizozemsko in Brazilijo v skupini A, Avstralijo in Češko v skupini B, Nemčijo in Čilom v skupini C ter Kanado in Finsko v skupini D.