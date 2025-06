Alcaraz vstal od mrtvih: To je res neverjeten podatek

Dvaindvajsetletni Španec Carlos Alcaraz je v nedeljo v svojem petem finalu osvojil peti naslov zmagovalca na turnirjih za grand slam. V finalu je po preobratu premagal prvega igralca sveta Jannika Sinnerja, potem ko je v tretjem nizu po zaostanku z 0:2 in 3:5 rešil tri zaključne žoge, kar je eden od največjih preobratov v zgodovini tenisa.

»Pravi prvaki se rojevajo v težkih trenutkih, v položaju, ko se soočaš z velikim pritiskom,« meni Alcaraz, ki je tekmeca premagal po petih urah in 29 minutah, kar je bil najdaljši finale v zgodovini Roland-Garrosa.

»Ko so razmere proti tebi, se moraš boriti, vztrajati pri boju. V finalu ni časa za utrujenost, ni časa za obupavanje. Moraš iti naprej, se boriti in iskati svoj trenutek. Mislim, to so pravi prvaki počeli v celotni karieri,« je izjavil po tekmi Alcaraz, ki še nikoli prej ni dobil dvoboja, potem ko je zaostajal z 0:2 v nizih.

Postal je šele tretji igralec, ki je osvojil veliki turnir po zaostanku za dva niza. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil leta 2019 Novak Đoković, Srb je v Wimbledonu premagal Švicarja Rogerja Federerja. »Tekma se ne konča, dokler se ne osvoji zadnje točke. Tudi sam sem si želel, da enkrat zmagam na tak način. To je lastnost igralcev s pravim značajem in dokazal sem, da sem med temi tudi sam. Ves čas sem verjel, nikoli nisem dvomil o sebi, niti pri 0:40 nisem pomislil, da bi lahko izgubil. Razmišljal sem le o naslednji točki,« je na novinarski konferenci razlagal Španec, ki je dosegel peto zaporedno zmago nad Sinnerjem in v medsebojnih dvobojih vodi z 8:4.

Sinner in Alcaraz sta odigrala najdaljši finale v Parizu. FOTO: Susan Mullane/Reuters

»To je bil najin prvi finale na največjih turnirjih, verjamem, da ne zadnji. Drug drugega delava boljšega, na vsaki medsebojni tekmi dvigava raven igre. Prepričan sem, da se bo iz te tekme nekaj naučil in da se bo naslednjič, ko se bova pomerila, vrnil močnejši. Zagotovo bo naredil domačo nalogo,« se je slikovito izrazil Alcaraz, ki je Sinnerju preprečil osvojiti tretji zaporedni turnir za grand slam in prvega v Parizu, s katerim bi postal prvi italijanski zmagovalec peščenega grand slama po Italijanu Adrianu Panattiju leta 1976.

Eden prvih, ki mu je čestital za zmago in finale ocenil kot neverjeten je bil njegov idol Rafael Nadal. Mnogi se že sprašujejo, ali lahko Alcaraz dohiti rojaka Nadala po številu naslovov na grand slamih, Rafa jih je osvojil 22. Zanimivo pa je, da sta oba igralca svoj peti turnir za veliki slam osvojila stara popolnoma enako, 22 let, en mesec in tri dni. Nadal je peti naslov osvojil leta 2008 v Wimbledonu.

»Neverjeten podatek. Zapomnil si ga bom za vse življenje. Zame je to navdih, čast. Samo upam lahko, da bom še vedno hodil po njegovi poti in da peti naslov ni moj zadnji,« se novih uspehov, s katerimi bi se približal vzorniku, nadeja Alcaraz. Mlajši od njiju s petimi naslovi je bil le legendarni Šved Björn Borg.