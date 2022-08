Ameriška šampionka obupna pri slovesih

Ameriška teniška šampionka Serena Williams, ki je v torek napovedala konec blesteče športne poti, se je po porazu v drugem krogu poslovila od turnirja serije WTA 1000 v Torontu. Brez večjih težav jo je s 6:2 in 6:4 ugnala švicarska olimpijska prvakinja Belinda Bencic.

»Zelo rada igram tukaj, vedno je bilo tako. Želela bi si le, da bi igrala bolje, ampak Belinda je igrala odlično,« je po porazu dejala 40-letna Američanka. »Za mano je zanimivih 24 ur, kot sem že povedala v prispevku za Vogue, pa sem obupna pri slovesih,« je še dodala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Čakata jo še nastopa prihodnji teden v Cincinnatiju in nato na zadnjem turnirju velike četverice v sezoni v New Yorku, ki se bo začel 29. avgusta.

V Torontu je zanesljivo napredovala prva nosilka Iga Swiatek. Poljska zvezdnica je s 6:1 in 6:2 izločila Avstralko Ajlo Tomljanovic. Od najvišje postavljenih igralk je izpadla druga nosilka, Estonka Anett Kontaveit. Četrto- in petopostavljeni, Španka Paula Badosa in Tunizijka Ons Jabeur, pa sta zaradi poškodb predali svoja dvoboja.

Belinda Bencic je bila pretrd oreh za Sereno Williams. FOTO: Vaughn Ridley/AFP

Slovo treh udarnih favoritov

V moški konkurenci so v Montrealu izpadli prvi trije nosilci. Rusa Danila Medvedjeva, ki je v Kanado pripotoval kot prvopostavljeni igralec, je 6:7 (2), 6:4 in 6:2 premagal Avstralec Nick Kyrgios, ki je potrdil vrhunsko formo iz Washingtona, kjer je osvojil tako turnir med posamezniki kot dvojicami.

Presenetljivo je izpadel tudi mladi španski as Carlos Alcaraz. Drugi nosilec ter zmagovalec letošnjih mastersov v Miamiju in Madridu je moral priznati premoč Američanu Tommyju Paulu, ki je po hudem boju slavil zmago s 6:7 (4), 7:6 (7) in 6:3. Neuspešen je bil tudi tretji nosilec, Grk Stefanos Tsitsipas, od katerega je bil nepričakovano s 7:5 in 7:6 (4) boljši 20-letni Britanec Jack Draper. Od nosilcev so se poslovili še Rus Andrej Rubljov, Argentinec Diego Schwartzman in Bolgar Grigor Dimitrov.

Nick Kyrgios je v življenjski formi. FOTO: Eric Bolte/Usa Today Sports

Po dveh nizih je napredoval tudi četrtopostavljeni Norvežan Casper Ruud. V tretjem krogu so se mu pridružili še domačin Felix Auger-Aliassime, Italijan Jannik Sinner, Britanec Cameron Norrie, Američan Taylor Fritz, Hrvat Marin Čilić, Španec Roberto Bautista-Agut in Francoz Gael Monfils.