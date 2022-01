Rafael Nadal se je zelo mučil, a le v ...

Španec Rafael Nadal je imel v prvem nizu veliko dela z nepostavljenim francoskim teniškim igralcem Adrianom Mannarinom. Uvodni niz je namreč trajal kar 81 minut ter se končal globoko v podaljšani igri, ki jo je Majorčan dobil šele s 16:14. Potem pa je Nadal zanesljivo dobil naslednja dva niza za 14. uvrstitev v četrtfinale OP Avstralije.

Končni izid po dveh urah in 43 minutah igre je bil 7:6 (14), 6:2, 6:2.

V prvem nizu sta oba teniška igralca pokazala visoko raven tenisa, na koncu pa je bil srečnejši Nadal. Pri izidu 5:5 v igrah je imel Francoz, 69. igralec sveta, priložnost odvzema servisa Nadalu, a je ni izkoristil. V podaljšani igri, ki je prinesla kakovostno igro in veliko napetosti, je Mannarino povedel s 3:0, do prvih priložnosti za osvojitev niza pa je prišel 20-kratni dobitnik turnirjev velike četverice. Ni jih izkoristil in potem je imel pri rezultatu 8:7 priložnost za osvojitev niza Francoz, a tudi on ni bil uspešen, na koncu je Nadal po 28 minutah podaljšane igre izkoristil sedmo priložnost za zmago v uvodnem nizu, medtem ko je imel Mannarino štiri.

V nadaljevanju pa Francoz ni uspel več držati stika s Špancem, ki je izkoristil prvo priložnost za osvojitev drugega niza in potem tudi prvo žogico za končno zmago na svoj servis. Na začetku tretjega niza sta oba igralca izgubila igro na svoj servis, a je Nadal v tretji igri Mannarinu še drugič v nizu odvzel servis, potem pa to potrdil z zanesljivo igro na svoj servis ter v nadaljevanju mirno pripeljal dvoboj do konca.

Za Nadala, ki je dobil 88 odstotkov točk na prvi servis, je to 45. uvrstitev v četrtfinale turnirjev velike četverice.

Petintridesetletnik, zmagovalec Melbourna leta 2009 in finalist v letih 2012, 2014, 2017 in 2019, se bo za mesto v polfinalu pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom, ki je v treh nizih s 6:3, 7:6 (5) in 6:3 premagal tretjepostavljenega Nemca Alexandra Zvereva.

Čehinja Barbora Krejčikova, četrtpostavljena, je bila prepričljiva zmagovalka dvoboja proti nekdanji prvakinji OP Avstralije Viktoriji Azarenko. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Ameriško presenečenje je Madison Keys

Čehinja Barbora Krejčikova je zanesljivo premagala dvakratno zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Belorusinjo Viktorijo Azarenko in se prebila v četrtfinale prvega teniškega grand slama sezone. Med najboljših osem sta se prebili tudi Američanki Jessica Pegula in Madison Keys, ki sta presenetili Grkinjo Mario Sakari in Španko Paulo Badosa.

Četrtopostavljena Čehinja, lanskoletna zmagovalka OP Francije, je prepričljivo po uri in 22 minutah s 6:2, 6:2 premagala Azarenko, zmagovalko v letih 2012 in 2013, ki je imela težave z vratom.

»Danes je bilo res neverjetno. Azarenka je tu že zmagala in ima rada to igrišče. Prav tako ima tu veliko izkušen,« je po koncu dejala Krejčikova, ki se bo za mesto v polfinalu pomerila z nepostavljeno Američanko Keysovo.

Šestindvajsetletna Američanka je očitno v dobri formi. Pretekli teden je dobila turnir v Adelaidu, v prvem krogu OP Avstralije je izločila zmagovalko iz leta 2020, rojakinjo Sofio Kenin, danes pa je bila boljša še od osmopostavljene Španke Badosa. Za zmago s 6:3, 6:1 je potrebovala uro in 11 minut. Keysova je dosegla 26 »winnerjev«, 16 v prvem nizu, medtem ko jih je Španka deset.

Američanka Madison Keys se je prebila med osem najboljših. FOTO: Morgan Sette/Reuters

»Preprosto neverjetno. Servirala sem precej dobro in mislim, da sem tudi precej dobra vračala udarce,« je bila po koncu dvoboja zadovoljna Keysova, ki je v polfinalu Melbourna igrala že leta 2015. V deželi tam spodaj ima Američanka sicer razmerje zmag in porazov 24:8.

Peto igralko sveta Sakkari pa je v dveh nizih presenetila Pegula, ki se je prebila v drugi zaporedni četrtfinale OP Avstralije. Američanka, 21. na lestvici WTA, je v prvem nizu, v katerem sta obe igralki po dvakrat izgubili svoj servis, poletela skozi podaljšano igro, v kateri nasprotnici ni dopustila točke, potem pa je zanesljivo dobila še drugi niz za zmago s 7:6 (0), 6:3.

»To je bil zagotovo moj najboljši dvoboj letos. Mislim, da sem dobro vračala udarce, hotela sem ustvarjati pritisk na njen servis in mislim, da mi je uspelo. Želela sem biti potrpežljiva in igrati kolikor pametno sem lahko,« je po koncu dejala 27-letna Pegula.

V nadaljevanju jo čaka zmagovalka dvoboja med prvo igralko sveta, domačinko Ashleigh Barty in Američanko Amando Anisimovo, ki je v tretjem krogu izločila Japonko Naomi Osaka.