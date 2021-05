Ana Ivanović iskreno spregovorila o težkem otroštvu v Beogradu

Nekdanja srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović, ki se je leta 2016 poročila z nemškim nogometnim asom Bastianom Schweinsteigerjem in končala svojo uspešno športno pot, je pred kratkim iskreno spregovorila o svojem težkem otroštvu v času vojne v Beogradu.



»Iz dneva v dan smo poslušali sirene in bombne eksplozije. Čeprav sem imela takrat (1999) šele dvanajst let, sem se zavedala, kaj se dogaja, nihče pa ni vedel, kaj nas čaka. Sčasoma smo se navadili na vse skupaj,« se je spomnila zmagovalka odprtega prvenstva Francije 2008 in pribila, da nikoli ne bo pozabila obiska starih staršev, ki bi se lahko zgodil tragično. »Ko smo prispeli k njim, smo slišali zavijanje rakete, ki je zadela zgradbo, mimo katere smo se peljali le malo pred tem. Bila sem zelo prestrašena.«



Kot je večkrat ponovila, je imela drugače lepo otroštvo. »Toda v državi sta vladali velika revščina in žalost. Moja starša sta se morala voziti na Madžarsko, da smo prišli do hrane. Šlo je za preživetje,« je poudarila zdaj 33-letna Srbkinja, ki zna zaradi izkušenj iz otroštva toliko bolj ceniti majhne stvari.



Če ne bi uspela v tenisu, v katerem se je leta 2008 prebila na vrh lestvice WTA, bi postala agentka ameriške obveščevalno-varnostne agencije CIA, je Ana še razkrila v smehu. Govoric, po katerih naj bi se vrnila na teniška igrišča, pa ni komentirala ...





