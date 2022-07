Brez čudeža za slovo od Umaga

Čudeža ni bilo: naš vodilni teniški igralec Aljaž Bedene kljub izjemnemu boju in glasni podpori privržencev iz Slovenije ni strl favoriziranega Italijana Lorenza Musettija. Toda nedeljskega zmagovalca močnega turnirja v Hamburgu je nocoj pred 3000 gledalci v Umagu namučil predvsem v drugem nizu z zbrano in raznovrstno igro, na koncu pa izgubil z 2:6, 6:3 in 1:6.

Slednjič je vendarle odločila (pre)moč krepko mlajšega tekmeca, predstavnika novega italijanskega teniškega vala. Tako se je Bedene poslovil od Umaga. Čeprav je ob zadnjem pozdravu občinstvu dejal, da ne sodi med tiste čustvene osebe, se mu je za konec kljub vsemu zatresel glas.

»Moram se zahvaliti za vso podporo v teh letih imenitnega turnirja v Umagu. Nisem pa še rekel zadnje besede v tenisu – igral bom še na odprtem prvenstvu ZDA in v Davisovem pokalu,« je poudaril 33-letni Ljubljančan, ki mu je zaploskal tudi trinajst let mlajši Italijan.