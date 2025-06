Bublik do četrtfinala in najlepšega trenutka v življenju

Na uvodni dan drugega tedna odprtega prvenstva Francije so teniški igralci pripravili več kvalitetnih predstav, Aleksander Bublik pa je prišel do najbolj presenetljive zmage dneva. Sedemindvajsetletni Kazahstanec je v štirih nizih (5:7, 6:3, 6:2, 6:4) ugnal favoriziranega Britanca Jacka Draperja.

Bublik, 62. igralec sveta, se je prvič uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva, potem ko je najboljšo dosedanjo uvrstitev na turnirjih za grand slam dosegel na teniškem turnirju v Wimbledonu leta 2023, ko je izpadel v četrtem krogu. »Včasih je v življenju le ena priložnost in zdelo se mi je, da je to moja. Nisem je mogel izpustiti iz rok. To, da stojim tukaj, je najlepši trenutek mojega življenja – in pika,« je po tekmi povedal presrečni Bublik.

Kazahstanec je z zmagama proti Draperju, ki na svetovni teniški lestvici ATP zaseda peto mesto, in Alexu de Minarju, devetemu nosilcu turnirja, postal najnižje uvrščeni igralec z dvema zmaga proti nasprotnikoma iz prve deseterice po letu 1999. Takrat je to uspelo Andreju Medvedjevu, stotemu igralcu sveta, ki je v finalu po petih nizih klonil proti Andreju Agassiju. »Vse sem pustil na igrišču. Za igranje tenisa imam določen nabor spretnosti, ki je danes odlično deloval. To je stoodstotno eden najboljših dvobojev, kar sem jih kadarkoli v življenju odigral,« je zmago komentiral Bublik.

V četrtfinalu OP Francije se bo Bublik pomeril s prvim igralcem sveta, Jannikom Sinnerjem. Italijan je včeraj v treh nizih odpravil Andreja Rubljova.