Napet ponedeljek na pariškem grand slamu že ponudil nekaj presenečenj

Odprto prvenstvo Francije v Parizu je v polnem teku, boji na znamenitem pesku Roland Garrosa pa iz dneva v dan postajajo bolj napeti. V ponedeljek sta si mesto v četrtfinalu ženskega dela turnirja priigrali Američanka Coco Gauff in mlada Rusinja Mira Andrejeva, medtem ko je v moški konkurenci z odlično predstavo navdušil Italijan Lorenzo Musetti.

Druga nosilka turnirja, komaj enaindvajsetletna Američanka Coco Gauff, nadaljuje zanesljive predstave. V osmini finala je na igrišču Philippe-Chatrier po le 82 minutah igre s 6:0 in 7:5 odpravila Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo. Zmagovalka lanskega OP ZDA v New Yorku in finalistka Pariza iz leta 2022 je dvoboj začela dominantno in nasprotnici v prvem nizu ni prepustila niti igre. Čeprav je Aleksandrova v drugem nizu svojo igro precej dvignila, je Gauffova ohranila mirno kri in dvoboj zanesljivo pripeljala do konca.

Med najboljših osem se je prebila tudi komaj 18-letna ruska senzacija Mira Andrejeva. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Med najboljših osem se je prebila tudi komaj 18-letna ruska senzacija Mira Andrejeva. Šesta nosilka je za zmago nad rojakinjo Darjo Kasatkino, ki sicer nastopa za Avstralijo, potrebovala dve minuti več kot Gauffova, slavila pa je s 6:3 in 7:5. »Po pravici povedano, sem izjemno vesela zmage,« je po dvoboju priznala Andrejeva. »Sovražim tekme s Kasatkino, saj veliko trenirava skupaj in vsaka vadba je pravo mučenje zame.« Mlada Rusinja je lani na pariškem pesku že navdušila, ko se je prebila vse do polfinala, potem ko je v četrtfinalu presenetljivo ugnala Belorusinjo Arino Sabalenka.

Musetti sanjal o takšni igri in izločil Runeja

V moškem delu turnirja pa je za eno večjih zgodb dneva poskrbel Italijan Lorenzo Musetti. Sedmi igralec sveta se je po izjemni predstavi prvič v karieri uvrstil v četrtfinale Odprtega prvenstva Francije. V dvoboju osmine finala je po treh urah in 18 minutah igre v štirih nizih s 7:5, 3:6, 6:3 in 6:2 izločil desetega nosilca, Danca Holgerja Runeja.

Musetti je Danca premagal v treh urah in 18 minutah igre s 7:5, 3:6, 6:3 in 6:2. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Za triindvajsetletnega Toskanca, ki je lani igral v polfinalu Wimbledona, je to pomemben mejnik na pariškem pesku. Musetti sicer letos na peščeni podlagi kaže izjemno formo, saj je edini igralec na turneji, ki se je na vseh treh dosedanjih turnirjih serije masters 1000 na pesku (Monte Carlo, Madrid in Rim) uvrstil vsaj v polfinale.

»Neverjetno je, včeraj zvečer sem sanjal o takšni igri. Moral sem dvigniti raven, saj je Holger fantastičen igralec,« je po zmagi neposredno na igrišču dejal vidno zadovoljni Musetti. »Poskusil sem in res sem ponosen nase, da mi je uspelo,« je dodal Italijan, ki se bo za mesto v polfinalu pomeril z Američanom Francesom Tiafoejem.