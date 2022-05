Đoković brez čustev v romantičnem Parizu

Pravljice se ne dogajajo vsak dan. Tudi teniške ne. Novak Đoković je svetovni zvezdnik, Aljaž Bedene pa se roko na srce tudi že počasi poslavlja od poklicnih teniških igrišč. To se je potrdilo tudi na OP Francije v Parizu. Aljaž Bedene je namreč končal letošnje nastope v Roland-Garrosu, od Ljubljančana je bil v 3. kolu boljši Srb Novak Đoković. Prvi nosilec turnirja za grand slam z nagradnim skladom 21.256.800 evrov in trenutno vodilni na lestvici ATP je po uri in 44 minutah zmagal s 6:3, 6:3 in 6:2.

Dvaintridesetletni slovenski igralec je bil nemočen proti tri leta starejšemu slovitemu tekmecu iz Srbije in branilcu lanskega naslova v Parizu, takrat ga je osvojil drugič po letu 2016. Bedene je bil v uvodu prvega niza povsem enakovreden 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Prvič je njegovo teniško moč občutil v šesti igri, ko je izgubil svoj začetni udarec, ta kapital pa je Srb znal unovčiti in po 35 minutah prvi niz dobil s 6:3.

Slovenec se je častno poslovil od Pariza. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Peščeni Argentinec

Edini slovenski igralec na letošnjem turnirju v Parizu se je v drugem nizu trudil po svojih najboljših močeh, a že v tretji igri izgubil začetni udarec. Devetkratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, šestkratni Wimbledona, trikratni odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in dvakratni odprtega prvenstva Francije v Parizu je igral zelo preudarno in zanesljivo, v deveti igri znova odvzel servis Slovencu in po 34 minutah tudi v drugem nizu slavil s 6:3. Bedene – naredil je kar 37 neizsiljenih napak, njegov tekmec le 18 – v svojem tretjem nastopu v tretjem kolu OP Francije po letih 2016 in 2020 tudi v nadaljnjem nizu ni našel pravega načina, da resneje ogrozi v Monte Carlu živečega Beograjčana. Ta je hitro povedel s 4:1, po 29 minutah pa je slavil s 6:2.

»Na igrišče vedno pridem motiviran, hkrati pa želim pokazati svojo najboljšo predstavo. To ni vedno mogoče, a v tokratnem dvoboju sem pokazal zelo dobro igro,« je po preboju v osmino finala navrgel Novak Đoković. Bedene je proti srbskemu zvezdniku doživel še drugi poraz na medsebojnih dvobojih v Parizu. Pred šestimi leti je prav tako v tretjem kolu izgubil z 2:6, 3:6 in 3:6. Srb in Slovenec sta se še dvakrat pomerila, obakrat je slavil Đoković: na mastersu v Rimu 2017 s 7:6 (2) in 6:2, na odprtem prvenstvu Avstralije 2015 pa s 6:3, 6:2 in 6:4. Đokovićev tekmec v osmini finala bo argentinski specialist za peščena igrišča Diego Schwartzman. Petnajsti nosilec je včeraj po dveh urah in 17 minutah ukanil Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:3, 6:1 in 6:2.