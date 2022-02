Đoković brez oddanega niza v četrtfinale

Še dvanajstič v karieri bo Novak Đoković nastopil v četrtfinalu turnirja v Dubaju, kjer lovi že svoj šesti naslov in prvega v letu 2022, potem ko je v kontroverznih okoliščinah ostal brez nastopa na uvodnem grand slamu v avstralskem Melbournu. Prvi igralec sveta je na turnirju v Združenih arabskih emiratih nadaljeval z odličnim nizom rezutlatov, saj se je vse od svojega prvega nastopa leta 2007 vedno prebil med najboljšo osmerico. Tokrat je s 6:3 in 7:6 (2) ugnal 26. igralca sveta, Rusa Karena Hačanova, ki je slovitemu tekmecu sicer povzročil kar nekaj preglavic.

»Jasno je, da sem čutil navdušenje in motiv. A bil sem tudi pod stresom, sploh takrat, ko je imel priložnost za odvzem servisa. Pogrešal sem igranje, seveda. To je moje življenje, to znam početi in to počnem že skoraj zadnjih 20 let. Profesionalni tenis je moja ljubezen,« je v intervjuju na igrišču povedal Đoković.

Hačanov je po brejku Đokovića tudi sam odvzel začetni udarec Srbu v drugem nizu za izenačenje na 4:4, na koncu je odločala podaljšana igra, v kateri je 20-kratni osvajalec naslovov za grand slam nato dokončal delo. Naslednji ga bo izzval češki kvalifikant Jiri Vesely, slednji se lahko pohvali z zmago nad beograjskim asom iz Monte Carla leta 2016, ko je bil boljši v treh nizih. Vesely je bil v zadnjih letih daleč od podobnih podvigov in je trenutno 123. igralec sveta.