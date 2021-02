Đoković je vrgel rokavico mladcem: Pošteno se boste preznojili

Novak Đoković verjame, da je ob pravem času našel šampionsko formo. FOTO: David Gray/AFP

20 zaporednih dvobojev je dobil Daniil Medvedjev, 12 proti igralcem iz prve deseterice

Nima kaj izgubiti

Človek kar težko verjame očem in ušesom.še ni izgubil dvoboja v Rod Laver Areni in v polfinalu je odigral najboljšo letošnjo partijo. Toda večina poznavalcev mu ne pripisuje vloge favorita, ko bo v nedeljo lovil rekordno deveto zmago na teniškem OP Avstralije.Razlog? Številka 1 se bo soočil z, ki v zadnjih mesecih ruši vse pred seboj. V polfinalu je v treh nizih odpihnil še. Če bi šlo za boks, bi Grkov trener že v začetku tretjega niza vrgel brisačo na tla. Rus je bil preprosto premočan, konec je bilo v dveh urah in devetih minutah, rezultat 6:4, 6:2, 7:5.Tsitsipas, ki je pred tem prikazal tenis življenja in po zasuku izločil, je bil brez besed. »Kaj pa naj rečem, rezultat pove vse,« je obraz med dlani skril peti nosilec, ki ostaja brez nastopa v finalu turnirja za grand slam. Glasna podpora grških zdomcev mu je koristila le v nekaj minutah tretjega niza, ko mu je break prinesel vodstvo s 4:3.Toda Medvedjev je ostal zbran in mu je v kali preprečil ponovitev čudežnega vstajenja. »Bil sem malce v strahu, ker vem, kaj je Stefanosu uspelo proti Nadalu. Rekel sem si, da moram servirati ase in bo vse v redu.« Tako je tudi bilo, 198 cm visoki Moskovčan je zabil 17 asov (Tsitsipas 3) in dosegel že 20. zaporedno zmago ter 12. proti igralcem iz prve deseterice.Neporažen je od lanskega polfinala OP ZDA proti, pozneje je osvojil finalni turnir ATP v Londonu in na poti premagal tudi Đokovića. Proti Srbu ima zelo spodoben izkupiček: 3 zmage in 4 poraze. Da bo imel dan manj premora, ne bo igralo vloge, vendarle je osem let mlajši od 17-kratnega zmagovalca največjih turnirjev.Verjame, da se je iz poraza v finalu New Yorka leta 2019 proti Nadalu v petih nizih marsikaj naučil, izpostavil pa je morda svojo največjo prednost: »Lahko bom igral brez pritiska. Novak še nikdar ni izgubil finala v Avstraliji in ne bo nič posebnega, če bom še jaz na seznamu njegovih žrtev. Sproščen bom, saj se zavedam, da nimam kaj izgubiti, lahko pa ogromno pridobim,« je pametno razmišljal četrti nosilec Medvedjev, ki je kariero izklesal v Franciji, kamor se je preselila njegova družina, ko mu je bilo 18 let.Ni znano, ali je Đoković res zobal pokovko, ko je gledal drugi polfinale, jasno pa je, da se je lahko znova prepričal, kako težko delo ga čaka. To ga je samo podžgalo, da utiša dvomljivce, ki napovedujejo skorajšnji zaton velike trojice (Đoković, Nadal,) in pohod novega rodu (Medvedjev, Tsitsipas,, Thiem ...).Za njim sta burna dva tedna, boril se je s (fantomsko) poškodbo in ni vadil ob prostih dneh. »Veliko izzivov sem moral premagati v lovljenju prave forme. Zdaj sem zadovoljen. Veliko je govora o novi generaciji in nas treh starcih. Slej ko prej se bo zgodila menjava, ampak tem fantom ne bom ničesar podaril. Morali se bodo pošteno preznojiti, da me spravijo z vrha,« je pretendentom na št. 1 sporočil veliki Nole, ki mu stavnice pripisujejo polovično možnost za zmago.Že jutri ob 9.30 se bosta v finalu pri ženskah pomeriliin. V vlogi favoritinje je Japonka, ki želi priti do četrtega velikega slama in drugega v Avstraliji (2019). Za 25-letno Američanko bo to prvi finale.