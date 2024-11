Federer v pismu Nadalu: Vzljubil sem tudi tvoje vraževerje

V tem tednu se končuje še eno veliko poglavje v teniški zgodovini, Rafael Nadal bo na finalu Davisovega pokala v Malagi igral zadnjič v karieri. Še pred slovesom se mu je z odprtim pismom poklonil Roger Federer, njuno rivalstvo je vrsto let poganjalo teniški svet naprej.

»Premagoval si me in to pogosteje, kot sem jaz premagoval tebe. Ko sem proti tebi igral na pesku, si me vedno prignal še dlje, da sem se sploh lahko upiral. Zaradi tebe sem začel drugače razmišljati o svoji igri. In potem tvoja vraževerja, cel proces, vsi rituali, na skrivaj sem jih vzljubil, čeprav nisem vraževeren. Ker so preprosto poosebljali tebe in intenzivnost, s katero se lotevaš stvari. Zaradi tebe sem imel tenis še bolj rad,« je zapisal Federer, ki si je na svoji zadnji tekmi v karieri v dvojicah delil igrišče prav z Nadalom.

Od velike trojice vztraja le še Novak Đoković. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Ob koncu pisma je Švicar še zapisal: »Pogovorila se bova, ko bo vsega konec. Želim da veš, da tvoj stari prijatelj stiska pesti zate. Vse najboljše ti želi tvoj navijač, Roger.«

Ni še povsem gotovo, v kolikšni meri bo kapetan španske reprezentance David Ferrer sploh uporabil Nadala na tekmah Davisovega pokala, če Rafa ne bo pripravljen, bo prepustil mesto mlajšim. A navijači verjamejo, da bo stopil na igrišča, vstopnice so razprodali v nekaj urah, prireditelji trdijo, da bi lahko napolnili tudi štadion Santiago Bernabeu z 80.000 sedeži.