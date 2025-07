Sinner: Tega ne štejem kot zmago

Prvi igralec sveta Jannik Sinner se je prebil v četrtfinale turnirja v Wimbledonu, potem ko je njegov nasprotnik Grigor Dimitrov dvoboj v tretjem nizu predal. Sedemintridesetletni Bolgar je prva dva niza dobil (6:3, 7:5), v tretjem nizu pa je med servisno igro začutil bolečino v prsni mišici in se sesedel na tla.

Dimitrov, ki je moral zaradi poškodb predati dvoboje na zadnjih petih odprtih prvenstvih, si je zaradi poškodbe vzel zdravniški odmor, po katerem ni več mogel nadaljevati. Sinner, ki je v drugem nizu prav tako zahteval zdravniški odmor zaradi bolečine v komolcu, ki jo je utrpel ob padcu v prvi igri tekme, bo drugič nastopil v četrtfinalu na kompleksu SW19. Njegov nasprotnik bo Američan Ben Shelton.

»Je neverjeten igralec. Mislim, da smo to danes videli vsi. V zadnjih nekaj letih je imel veliko smole,« je v intervjuju po tekmi povedal Sinner. »Ko ga vidim v tem položaju, iskreno povedano, če bi obstajala možnost, da bi lahko igral v naslednjem krogu, bi si to zaslužil. Zdaj pa predvsem upam, da bo čim prej okreval. Zelo nesrečno z njegove strani. Tega pa nikakor ne štejem kot zmago. To je le zelo nesrečen trenutek, ki smo mu bili priča vsi.«

Lovi rekord

V igri za 25. grand slam naslov ostaja tudi 38-letni Srb Novak Đoković. Z zmago proti Avstralcu Alexu de Minaurju s 3:1 v nizih se je v Wimbledonu uvrstil med osem najboljših, naslednja njegova ovira pa bo Italijan Flavio Cobolli. Sedemkratni prvak All England Cluba je dvoboj osmine finala začel zadržano, izgubil je prvi niz z 1:6, v nadaljevanju pa je vendarle uveljavil svoje izkušnje in kakovost ter s trikrat 6:4 napredoval v četrtfinale.

Đoković v Wimbledonu napada dva zgodovinska dosežka. S 25. grand slam naslovom bi postal edini igralec, ki je prišel do te številke - Avstralka Margaret Court se je ustavila pri 24., Američanka Serena Williams pri 23., hkrati pa se lahko z osmim naslovom izenači z Rogerjem Federerjem, ki se je edini približal rekordni znamki devetih zmag Martine Navratilove na angleški travi.

Za Srba je to sedmi poskus, da se prebije do rekorda - Serena Williams je po 23. naslovu izgubila štiri finale grand slamov, najbližje doslej pa je bil prav lani v Wimbledonu, ko ga je v finalu deklasiral Carlos Alcaraz. Njegov nastop v osmini finala je s kraljeve lože spremljal tudi Federer in Đoković, kot je sam dejal po dvoboju, je prvič doslej dobil dvoboj, ko ga je s tribune gledal legendarni Švicar. »Upam, da sem s tem končal prekletstvo,« je dejal Srb. »Lepo je videti Rogerja na tribunah. Vedno sem ga občudoval in spoštoval. Veliko sva dala skozi,« je še dodal Đoković.

Njegov naslednji tekmec bo 22. nosilec iz Italije, ki se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale štirih največjih turnirjev. Cobolli je v štirih nizih izločil Hrvata Marina Čilića. Preostala dva para četrtfinala sta Taylor Fritz – Karel Hačanov, Cameron Norrie – Carlos Alcaraz

V ženski konkurenci so se Anastaziji Pavljučenkovi, Arini Sabalenki, Lauri Siegemund in Amandi Anisimovi danes pridružile Belinda Bencic, ki je bila boljša od Ekaterina Aleksandrova, Ljudmila Samsonova, ki je ugnala Jessico Bouzas, Mira Andrejeva po zmagi nad Emmo Navarro in Iga Swiatek, ki je zanesljivo ugnala Claro Tauson.

Slovenske barve v drugem tednu Wimbledona zastopa le še mladinec Žiga Šeško. Danes je 16-letni Hrastničan izpadel v dvojicah, v torek pa se bo v drugem krogu mladinskega turnirja pomeril s prvim nosilcem Špancem Andresom Santamartom Roigom.