Grku prvič lovorika serije masters

Grk Stefanos Tsitsipas je zmagovalec drugega teniškega mastersa sezone 2021 v Monte Carlu. V finalu turnirja z nagradnim skladom 2,46 milijona evrov je ugnal Rusa Andreja Rubljova s 6:3, 6:3. Dvoboj je trajal uro in 12 minut, 22-letnik iz Aten pa je prišel do šeste turnirske zmage v karieri, prve na mastersu.



Pred tem je bil Grk najboljši še dvakrat v Marseillu (2020, 2019), Estorilu (2019) in Stockholmu (2018), največji uspeh kariere pa je bila zanj zmaga na zaključnem turnirju osmerice v Londonu novembra 2019. Še osemkrat je izgubil v finalih, od tega na dveh mastersih v Torontu in Madridu. Rubljov na drugi strani ostaja pri osmih turnirskih zmagah, v finalih je doživel šele tretji poraz.

V medsebojnih obračunih je Tsitsipas povedel s 5:4. Današnji obračun v hladnem in občasno tudi deževnem Monte Carlu je začel odlično in v drugi igri prvič odvzel servis leto dni starejšemu Rusu. Slednji po zmagah proti Špancu Rafaelu Nadalu v četrtfinalu in Norvežanu Casperju Ruudu v polfinalu ni našel prave igre. Tsitsipas je ves čas prevladoval, prvi niz pa je bil njegov po natanko pol ure.



V drugem je 23-letni Atenčan na drugo igro na tekmečev servis v dvoboju čakal do tretje igre, Rubljov pa kljub boljši igri v nadaljevanju ni prišel do priložnosti za odvzem servisa. Še več, tretjega je v deveti igri dosegel Tsitsipas in v žep pospravil 251.000 evrov. Moskovčanu v uteho ostaja 150.000 evrov, obenem pa še naprej išče pot do prve lovorike na turnirju serije masters.

