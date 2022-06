Iga Swiatek izenačila rekord legendarne Martine Hingis

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek, št. 1 na lestvici WTA, je v drugem krogu turnirja v Wimbledonu z nekaj težavami s 6:4, 4:6 in 6:3 ugnala Nizozemko Lesley Pattinamu Kerkhove. Tako je vknjižila 37. zaporedno zmago, s katero je izenačila rekordni niz švicarske šampionke Martine Hingis iz leta 1997. Če bo v naslednjem krogu premagala Francozinjo Alize Cornet, bo sama na vrhu.

Zadnji poraz je Poljakinja doživela februarja v Dubaju, zatem pa je kot po tekočem traku nizala zmage na tekmovanjih v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu, Madridu in Parizu.

Po včerajšnjih porazih Emme Raducanu in Andyja Murraya so lahko domači navijači danes bolj zadovoljni. Najprej jih je razveselila Katie Boulter, ki je v drugem krogu z 2:1 v nizih izločila šesto nosilko in lansko finalistko, Čehinjo Karolino Pliškovo, nato pa pri moških še Liam Broady, ki je v petih nizih izločil 12. nosilca, Argentinca Diega Schwartzmana. Pliškova je proti domači adutinji sicer dobila prvi niz s 6:3, a je Boulterjeva nato odgovorila z zmago v podaljšani igri drugega niza, nato pa je dobila še tretjega.

V naslednji krog je zanesljivo napredovala četrta nosilka Španka Paula Badosa. Brez težav je ugnala Romunko Irino Baro s 6:3, 6:2, njena naslednja tekmica bo dvakratna zmagovalka Petra Kvitova, ki je prav tako ustavila romunsko tekmico, in sicer Ano Bogdan.

Zaradi okužbe z novim koronavirusom pa je moral nastop odpovedati Badosin rojak, 17. nosilec Roberto Bautista Agut. Tako je postal tretji igralec, ki je zaradi pozitivnega testa predčasno končal nastope v Wimbledonu. Pred njim sta se morala prisilno posloviti že lanski finalist Italijan Matteo Berrettini in Hrvat Marin Čilić. Brez boja se je tako naprej uvrstil Kolumbijec Daniel Galan.

Rafael Nadal se je takole veselil današnje zmage. FOTO: Paul Childs/Reuters

Od turnirja se je ob Schwartzmanu poslovil tudi 13. nosilec Denis Šapovalov, v štirih nizih je bil od njega boljši Američan Brandon Nakashima. Odlično igro je pokazal Avstralec Nick Kyrgios, ki je povsem nadigral Srba Filipa Krajinovića in si prislužil dvoboj s Stefanosom Tsitsipasom v tretjem krogu.

Napredoval je tudi drugi nosilec, Španec Rafael Nadal. Proti Litovcu Ricardasu Berankisu ni imel lahkega dela, prva dva niza je dobil s 6:4, nato tretjega izgubil z enakim izidom, Berankisov nalet pa je zadržal dež, ki je za slabo uro prekinil obračun. Odmor je bolj ustrezal Špancu, ki je nato dvoboj odločil v svojo korist.