Iga Šwiatek v Avstraliji brez oddanega niza, v polfinalu jo čaka Keysova

Znane so vse polfinalistke uvodnega teniškega grand slama v Melbournu. Belorusinji Arini Sabalenka, ki upa, da bo postala prva igralka po Martini Hingis s tremi zaporednimi zmagami na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije, in Španki Pauli Badosa sta se danes pridružili še Američanka Madison Keys in Poljakinja Iga Šwiatek.

Devetnajsta nosilka Madison Keys je v prvem današnjem dvoboju premagala Ukrajinko Elino Svitolino po hudem boju v treh nizih s 3:6, 6:3 in 6:4. Američanka, ki bo prihodnji teden dopolnila 30 let, se je tretjič prebila v polfinale tega turnirja. Letos je dosegla že 12 zmag, 10 je zaporednih, saj je pred Melbournom nazadnje slavila na turnirju v Adelaidi.

Arina Sabalenka lovi tretji zaporedni naslov v Avstraliji. FOTO: Martin Keep/AFP

Danes ji ni šlo v prvem nizu. »Potem sem si rekla, da moram zaigrati bolj agresivno in da moram poskusiti hitreje priti do mreže. Elina je pred tem nadzorovala kopico točk in me prisilila, da sem veliko tekla po igrišču, zato sem morala prevzeti nadzor in na srečo mi je to uspelo,« je po zmagi med drugim dejala Američanka, ki je na poti do polfinala premagala tudi nekdanji finalistki tega turnirja Kazahstanko Jeleno Ribakino in rojakinjo Danielle Collins. Ukrajinka je prvi set dobila z odvzemom servisa za vodstvo s 5:3, v nadaljevanju pa je bila uspešnejša Američanka, ki je dvoboj dobila po slabih dveh urah.

Njena tekmica v polfinalu bo petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam Iga Šwiatek. Druga nosilka s Poljske je v Rod Laver Areni po uri in pol zanesljivo odpravila osmopostavljeno Američanko Emmo Navarro s 6:1 in 6:2. V polfinalu se obeta pravi dvoboj za sladokusce, saj se bo Keysova z izjemno serijo v 2025 pomerila s Poljakinjo, ki v Melbournu še ni oddala niza.

Polfinale odloča o prvem mestu na lestvici WTA

»Polfinale je seveda super, a sama bom dodala še nekaj za še več. Seveda bo napeto, saj je Madison igralka z veliko izkušnjami,« je napovedala današnja zmagovalka, ki je v petih dvobojih na turnirju skupaj oddala štirinajst iger. Boljše so bile v zgodovini tenisa na tem turnirju le tri igralke, trdijo pri Opti, ki obdeluje teniške podatek.

Ženska polfinala bosta na sporedu v četrtek. Odločata pa tudi o prvem mestu na naslednji lestvici WTA, kjer Arina Sabalenka za potrditev številke ena nujno potrebuje zmago.