Italijani ostali na vrhu sveta, Sinner oplemenitil zanj sanjsko leto

Italijanska moška reprezentanca na čelu s prvim igralcem sveta Jannikom Sinnerjem je v španski Malagi ubranila naslov zmagovalcev Davisovega pokala. V finalu Sinner in Matteo Berrettini nista imela veliko težav z Nizozemcema, zanesljivo sta dobila posamična dvoboja, tako da igra dvojic ni bila potrebna.

»Motivacija je bila na najvišji ravni, igral sem za ekipo. Tekmec se je odlično boril, v prvem nizu fenomenalno serviral. Ni bilo lahko, a sem prebrodil težave in fenomenalno sezono končal na najboljši možni način. Za vsem tem stoji veliko dela, zato sem vesel, da je bilo vse to povrnjeno,« je po dvoboju dejal Sinner, ki je letos med drugim osvojil OP Avstralije, OP ZDA in zaključni turnir najboljših igralcev.

Jannik Sinner je po zmagi nad Nizozemcem pritekel v objem soigralcem. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Berrettini je v prvem dvoboju s 6:4 in 6:2 ugnal Botica van de Zandschulpa, Sinner pa s 7:6 (2), 6:2 Tallona Griekspoorja. Italija je lani »solatno skledo« osvojila po 47 letih posta, v finalu je z 2:0 ugnala Avstralijo. Je tudi prva država po Češki leta 2013, ki je ubranila naslov.

Tallon Griekspoor med tekmo. FOTO: Juan Medina/Reuters

Zdaj se je s tremi zmagami pridružila Češki, Nemčiji in Rusiji, več jih imajo ZDA (32), Avstralija (28), Velika Britanija in Francija (po 10), Švedska (7) in Španija (6). Nizozemska je nasploh prvič igrala v finalu.