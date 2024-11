Prehudo bi bilo začeti takoj s turnirjem za grand slam

V nadaljevanju preberite:

Slovenska ženska teniška reprezentanca ni bila kos odlični Nizozemski, z igro pa sta Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec potrdili, da ima naša ekipa še naprej spodbudno prihodnost. Še zlasti ob načrtovani vrnitvi Kaje Juvan, ki je s poročevalci v Velenju govorila o načrtih in željah? Kateri naj bi bil njen uvodni turnir v letu 2024? Kakšna je njena telesna pripravljenost? Kako je glede osebnih trenerjev? Kako vidi konkurenco in kje bo praznovala prihajajoči 24. rojstni dan?