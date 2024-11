Sinner v domači dvorani potrdil številko 1

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je tudi na zaključnem turnirju v Torinu potrdil status najboljšega igralca sezone. V finalu je s 6:4 in 6:4 ugnal Američana Taylorja Fritza in postal prvi Italijan z zmago v tem tekmovanju. Sinner je turnir končal brez izgubljenega niza, kar od Ivana Lendla in leta 1986 ni uspelo še nobenemu igralcu.

Italijan je zabeležil 70. letošnjo posamično zmago ter 26. v zadnjih 27 dvobojih. Fritza je premagal že v skupinskem delu in kljub ponovnemu tekmovalnemu obračunu je bil Italijan tisti, ki je v odločilnih trenutkih spet pokazal več. V prvem nizu je pri izidu 3:3 izkoristil četrto priložnost za odvzem servisa, break v peti igri drugega niza je zadostoval za dokončanje dela.

Fritz je bil prvi Američan, ki se je uvrstil v finale posameznikov po Jamesu Blaku leta 2006 in si je prizadeval postati prvi ameriški prvak v tem stoletju, a je bil zanj tako kot v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku Sinner nepremagljiva ovira.

Letos ima 23-letni Italijan, ki je v sezoni osvojil osem turnirjev, tudi dva za grand slam, še en cilj, z Italijo želi v Malagi ubraniti zmago v Davisovem pokalu.