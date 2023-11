Italijani po sušnih 47 letih znova do solatne sklede

Italijanska teniška reprezentanca je zmagovalka Davisovega pokala. V finalu v Malagi je z 2:0 v zmagah že po dvobojih posameznikov ugnala Avstralijo in drugič v zgodovini tega tekmovanja dvignila prestižno solatno skledo, kot simbolično pravijo pokalu za zmagovalce.

Italija je prvič slavila zmago leta 1976, nazadnje pa je v velikem finalu igrala leta 1998, ko je morala po starem sistemu z 1:4 v zmagah priznati premoč Švedski. Naši zahodni sosedi so se tako pridružili Hrvaški, ki ima prav tako dve lovoriki. Več jih imajo ZDA (32), Avstralija (28), Velika Britanija in Francija (po 10), Švedska (7) in Španija (6).

Odkar poteka zaključni turnir najboljših reprezentanc po spremenjenem sistemu, so pokal dvignili Španci (leta 2019), Rusi (2021) in Kanadčani (2022). Kanadčani so lani v finalu ugnali prav Avstralijo.

V Malagi sta danes najprej na igrišče stopila Matteo Arnaldi in Alexei Popyrin. Italijan je bolje začel, dobil prvi niz s 7:5, nato pa je Popyrin v nadaljevanju prevladoval. Drugi niz je dobil s 6:2, v tretjem pa imel kar osem priložnosti za odvzem servisa. Ostal je praznih rok, Arnaldi pa je izkoristil drugo priložnost za brejk in prvo zaključno žogo za pomembno zmago.

V nadaljevanju se je namreč Jannik Sinner na krilih odlične forme v zadnjih dveh mesecih pomeril z Alexom de Minaurom ter ga po uri in 22 minutah ugnal s 6:3, 6:0.

Sinner: To je velika stvar

»Zagotovo ta zmaga mojim rojakom pomeni ogromno. Tako za tiste, ki so nas prišli spodbujat v Malago, in tiste, ki so za nas navijali prek malih zaslonov. To je velika stvar,« je po dvoboju za RAI dejal 22-letni Sinner. »Letošnjo sezono smo precej trpeli, a smo ekipa, združena v zasledovanju istega cilja. Zdaj se lahko z nasmeškom na obrazu ozremo na ta uspeh. Končati sezono na takšen način je sijajno. To nam bo dalo dodatno spodbudo med pripravami za novo sezono,« je še dodal mladi Italijan, ki je v izločilnih bojih dobil vse tri posamične obračune in dva med dvojicami.

Sinner, sicer četrti igralec lestvice ATP, je včeraj v polfinalu s posamično zmago nad Novakom Đokovićem izenačil v 1:1 v zmagah proti Srbiji, nato pa z Lorenzom Sonegom v odločilnem dvoboju dvojic premagal še Đokovića in Miomirja Kecmanovića. Avstralci so bili že v petek boljši od Finske z 2:0 v zmagah.

Danes so prireditelji sporočili, da bodo tudi prihodnje leto izločilni boji zaključnega turnirja v Malagi. Februarja bodo na sporedu kvalifikacije za nastop na zaključnem turnirju, ki bo v prvem, skupinskem delu, potekal septembra v štirih mestih. Te bodo razkrili po koncu kvalifikacij. Iz teh se bo 12 zmagovalcev pridružilo finalistoma letošnje izdaje ter Španiji in Veliki Britaniji, ki sta prejeli posebni povabili organizatorjev.