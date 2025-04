Jannik Sinner bi moral dobiti višjo kazen

Zimske teniške sezone je konec, tekmovalna karavana je vstopila v niz klasik na peščeni podlagi, katerih vrh bo seveda Roland-Garros, drugi letošnji turnir za grand slam. Zdaj je več odličnih igralcev zbranih v Monte Carlu, med njimi tudi udarni nemški teniški igralec Alexander Zverev, št. 2 lestvice ATP.

»Seveda je moj cilj prodreti prav na vrh. Toda za to bom moral zmagovati na turnirjih, kar bom v prihajajočih tednih poskusil,« je poudaril v pogovoru za graško-celovški dnevnik Kleine Zeitung in ob tem dodal, da mu ne gre v račun višina kazni za doping Jannika Sinnerja, sicer vodilnega igralca omenjene lestvice: »Če je pri posamezniku test na stereoide pozitiven, mora biti kazen daljša od treh mesecev. Drugače je vse skupaj nesmiselno.« In ob tem je še povedal: »Berem, da sta tako svetovna protidopinška agencija kot tudi italijanska ugotovili, da Sinner ni storil ničesar napačnega. Čemu pa je potem sploh dobil kazen?«

Zverev je tudi nikalno odgovoril ob namigu, da je njegov novi trener Boris Becker (»Prijatelja sva in včasih mi pomaga. To je pa tudi vse.«), vesel pa je, ker je ta turnir pred njegovim domačim pragom: »Moje bivališče je v Monacu. Lahko spim v domači postelji in pridem igrat.«