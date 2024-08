Jannik Sinner: Ničesar nisem narobe storil

V pričakovanju ponedeljkovega začetka sklepnega turnirja sezone za teniški grand slam, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, osrednja pozornost pripada zadnji dopinški aferi vodilnega igralce svetovne lestvice Jannika Sinnerja.

Italijan, doma iz Sextena na Južnem Tirolskem ob meji z Avstrijo, je o tem spregovoril tudi na tradicionalni novinarski konferenci pred začetkom omenjenega turnirja, in prav to srečanje z novinarji je bilo zanj najtežje doslej. »Seveda ni najbolje vstopiti v turnir za grand slam s takšno popotnico, toda spoznanje, da nisem ničesar narobe storil, mi daje moč,« je ob začetku poudaril. In ne glede na težavnost trenutka je deloval umirjeno in zbrano: »Ljudje me poznajo in moji navijači prav tako. Vsi dobro vedo, da ničesar ne bi storil proti pravilom.«

Obenem pa je iz svoje ekipe odpustil fizioterapevta Giacoma Naldija kot tudi strokovnjaka za telesno pripravo Umberta Ferraro. Prav njima dvema pripada odgovornost za zaplet, ki je nastal po masaži in takrat nespretni uporabi nedovoljenega sredstva klostebol za krepitev mišic. Ferrara je namreč preskrbel mažo, ki jo je Naldi uporabil. »Ne morem jima več zaupati in tako tudi ne sodelovati z njima,« je dejal 23-letnik.