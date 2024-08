Sinner in Alcaraz v isti skupini, več sreče naj bi imel Đoković

Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA se bo prvi nosilec, Italijan Jannik Sinner, pomeril z domačinom Mackenziejem McDonaldom. Številki ena moškega tenisa, ki je v zadnjih dneh dvignil ogromno prahu z dvema pozitivnima dopinškima testoma, se bosta v zgornji veji žreba pridružila Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev.

V spodnji polovici žreba bo naskok na rekordno 25. lovoriko na turnirjih za grand slam začel olimpijski prvak, Srb Novak Đoković. Beograjčan (37) se bo v prvem krogu pomeril z enim od kvalifikantov.

Prvi, tretji in peti nosilec so pristali v zgornji veji žreba

Od favoritov za osvojitev zadnjega grand slama sezone je imel prav Đoković največ sreče pri žrebu. Na poti ga tako predvidoma v osmini finala čaka obračun s 13. nosilcem, domačinom Benom Sheltonom, v četrtfinalu pa bi se sodeč po postavljenih igralcih pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom. V spodnji polovici je ob Đokoviću najvišje postavljen Nemec Alexander Zverev, ki je četrti igralec sveta in se bo v prvem krogu pomeril s Fincem Emilom Ruusuvuorijem.

Carlos Alcaraz in Andre Agassi sta se nedavno pomerila v ekshibicijskem dvoboju, na drugi strani mreže sta igrala John McEnroe in Novak Đoković. FOTO: Sarah Stier/AFP

Prvi, tretji in peti nosilec so pristali v zgornji polovici žreba. Zanimivo bo videti, kako se bo s pritiskom po nedavnih pozitivnih dopinških testih v mesecu marcu odrezal Sinner. Prvi igralec sveta je v Indian Wellsu oddal pozitivna vzorca A in B in si prislužil naknadno diskvalifikacijo s prvega mastersa sezone, nato pa je uspešno dokazal nenamerno rabo prepovedane snovi klostebol prek pršila za rano na prstu. To je potekalo v tajnosti Mednarodne agencije za teniško integriteto vse do objave rezultatov in posledičnih ugodenih pritožb ta teden.

Jannik Sinner FOTO: Sarah Stier/AFP

Zmagovalec nedavnega mastersa v Cincinnatiju se bo v prvem krogu pomeril z McDonaldom, v osmini finala pa ga ob uspešno opravljenih prvih krogih čaka neugodni domačin Tommy Paul. V četrtfinalu bi utegnil biti Italijanov tekmec Medvedjev, v polfinalu pa zmagovalec OP ZDA leta 2022 Alcaraz, ki sicer lovi skupno peto lovoriko na grand slamih in tretjo zaporedno po zmagah na Rolandu Garrosu in v Wimbledonu. Španca v prvem krogu čaka eden od kvalifikantov, Medvedjeva pa Srb Dušan Lajović.

Zmago brani Coco Gauff, v ZDA brez Slovenk

Lanski turnir je v moški konkurenci dobil Đoković, pri ženskah pa bo zmago branila Američanka Coco Gauff. Ta bo v spodnji polovici lov na drugo zmago na igriščih Flushing Meadows začela proti Francozinji Varvari Gračevi, njena morebitna tekmica v polfinalu pa bi lahko bila Belorusinja Arina Sabalenka, sicer zmagovalka OP Avstralije in zadnjega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju.

Coco Gauff FOTO: Sarah Stier/AFP

Tenisačico iz Minska v prvem krogu čaka dvoboj z eno od kvalifikantk, v četrtfinalu pa bi se lahko potencialno pomerila z olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen. V zgornji polovici žreba prvo nosilko, Poljakinjo Igo Swiatek, prav tako čaka uvodni dvoboj s kvalifikantko, njena morebitna tekmica v četrtfinalu pa bi lahko bila domačinka Jessica Pegula, finalistka Cincinnatija. Kazahstanka Jelena Ribakina se bo za začetek OP ZDA prav tako pomerila proti kvalifikantki, ob uspešni poti do četrtfinala pa bi se lahko udarila s finalistko letošnjega Rolanda Garrosa in Wimbledona, Italijanko Jasmine Paolini.

Iga Swiatek FOTO: Susan Mullan/Reuters

Slovenk v New Yorku, kjer se bo zadnji grand slam začel v ponedeljek in trajal vse do 8. septembra, ne bo. V kvalifikacijah so izpadle Veronika Erjavec v drugem ter Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović v prvem krogu.