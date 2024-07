Jasmine Paolini ponovila podvig Serene Williams

Na najbolj slovitem teniškem turnirju na svetu je napočil čas polfinala. In že uvodna predstava je ponudila izjemno športno dramo, okronano s številnimi odličnimi udarci Jasmine Paolini in Donne Vekić. Prva je bila po dveh urah in 50 minutah doslej najdaljšega ženskega polfinalnega dvoboja na tem kultnem prizorišču uspešnejša in se veselila zmage z 2:6, 6:4, 7:6 (8).

Italijanka se je tako drugič zapored uvrstila v finale turnirja za teniški grand slam, saj je bila pred enim mesecem tudi v sklepni predstavi odprtega prvenstva Francije v Parizu. Takrat je nato v finalu proti vodilni igralki ženske teniške lestvice Igi Šwiatek gladko izgubila – 2:6, 1:6. Po osmih letih in takrat podvigu izjemne Serene Williams pa je prva v ženski teniški karavani, ki se je zapored uvrstila v finale tako Roland-Garrosa kot Wimbledona. Prav lahko bi v soboto na sklepno predstavo ženskega turnirja na igrišče prikorakala tudi Hrvatica iz Osijeka, ki je bila nekajkrat v tem polfinalu zelo blizu končnega slavja, pa na koncu le ni bilo jeklenih živcev.

Donna Vekić je objokovala zapravljeno priložnost. FOTO: Ben Stansall/AFP

Paolinijeva, 7. igralka lestvice WTA, se bo v velikem finalu za prestižno wimbledonsko lovoriko pomerila z zmagovalka druge četrtkove tekme med Barboro Krejčikovo (Češ) in Jeleno Ribakino (Kaz).