Đoković se je v polfinale na sveti travi uvrstil brez boja

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je brez boja uvrstil v polfinale turnirja za grand slam v Wimbledonu. Drugi nosilec bi ob 16. uri moral igrati proti devetopostavljenemu Avstralcu Alexu de Minauru, a je slednji predčasno predal dvoboj zaradi poškodbe.

»Tega si seveda nisem želel. Uničen sem, vendar se moram umakniti zaradi poškodbe kolka,« je sporočil de Minaur, ki se je poškodoval v zaključku dvoboja osmine finala proti Francozu Arthurju Filsu. »Vse bo v redu,« je takrat zagotovil, a njegov obraz in drža na stolu tik pred odhodom z igrišča nista potrjevala njegovih besed.

Alex De Minaur se je poškodoval v četrtfinalu. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Đoković, ki pri 37 letih lovi osmi naslov v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z rekordom Švicarja Rogerja Federerja, in rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, se bo v petek v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med Američanom Taylorjem Fritzem (13. nosilec) in Italijanom Lorenzom Musettijem (25.). Slednja bosta četrtfinalni boj začela ob 15.30.

Prvi polfinalni par sestavljata Carlos Alcaraz (Špa/3) in Danil Medvedjev (Rus/5).

Znane vse štiri polfinalistke

Kazahstanka Jelena Ribakina in Čehinja Barbora Krejčikova sta zadnji polfinalistki Wimbledona. V današnjih četrtfinalnih dvobojih je Ribakina premagala Ukrajinko Elino Svitolino, Čehinja je bila boljša od Latvijke Jelene Ostapenko.

Nekdanja zmagovalka Wimbledona, Ribakina je na igriščih All England Cluba slavila leta 2022, letos pa ima status četrte nosilke, je brez težav prišla do polfinala. Svitolino je premagala s 6:3 in 6:2, dvoboj z 21. nosilko je trajal le dobro uro.

Jelena Ribakina bo znova igrala v polfinalu v Londonu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Nekaj več dela je imela 31. nosilka Krejčikova, a je tudi zmagala v dveh nizih. Zmagovalka Pariza leta 2021, ki pa v Wimbledonu do danes še nikoli ni prišla do polfinala, je premagala Ostapenko s 6:4, 7:6 (4).

Ribakina in Krejčikova bosta sestavljali prvi polfinalni par Wimbledona, za drugo vozovnico v finale pa se bosta borili Hrvatica Donna Vekić in sedmopostavljena Italijanka Jasmine Paolini.