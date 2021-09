Junakinji Wimbledona in Tokia ostajata na zmagoviti poti

Prva igralka sveta Ashleigh Barty se je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu uvsrtila v 3. kolo. Zmagovalka Wimbledona je danes v New Yorku po 90 minutah igre premagala 18-letno novinko Claro Tauson iz Danske s 6:1 in 7:5. Uspešna je bila tudi olimpijska prvakinja iz Tokia, Švicarka slovaških korenin Belinda Benčič.



Bartyjeva je že pri 5:3 v drugem nizu iz rok izpustila priložnost za zmago, tako da je mlada danska igralka prišla do izenačenja, na koncu pa so le prevladale izkušnje in znanje avstralske zvezdnice. »Običajno sem zelo mirna oseba. To je brez dvoma ena od prednosti moje igre,« je po zmagi dejala Bartyjeva, ki lovi svoj tretji naslov na turnirjih velike četverice in drugi zapored po Wimbledonu. Avstralka je pred dobrim tednom zmagala na pripravljalnem turnirju v Cincinnatiju in velja za prvo favoritinjo za naslov na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam.



V 3. krog je napredovala tudi olimpijska prvakinja Benčičeva, tokrat 11. nosilka, potem ko je v zelo vetrovnih razmerah premagala Italijanko Martino Trevisan s 6:3 in 6:1. »Danes je bilo kar težko igrati, razmere so bile težke, a po včerajšnjem slabem vremenu se nočem pritoževati. Hvala vsem za podporo s tribun. Vem, da danes ni bilo lahko priti sem,« je dejala švicarska igralka.



Potem ko se vse tri Slovenke – Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Polona Herog – že končale tekmovanje v posamični konkurenci, se je zdaj slednja poslovila od konkurence tudi med dvojicami. Z Latvijko Anastasijo Sevastovo sta izgubili proti romunski navezi Monica Niculescu-Elena Gabriela Ruse z 1:6, 7:5, 5:7.

