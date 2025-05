Kaja Juvan bo skočila na lestvici za skoraj 200 mest

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v finalu turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint-Maloju morala priznati premoč sloviti Japonki Naomi Osaki. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa in štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je slavila s 6:1 in 7:5 ter tako osvojila svoj prvi naslov po vrnitvi na turnejo in hkrati prvega na peščeni podlagi.

Za 24-letno Ljubljančanko je bil nastop v Saint-Maloju kljub porazu v finalu najuspešnejši teden po skoraj enoletni odsotnosti s teniških igrišč. Na poti do finala je zabeležila štiri zmage, med drugim tudi proti tretji nosilki turnirja, Američanki Katie Volynets (70. na lestvici WTA), ter Švicarkama Viktoriji Golubic (92.) in Celine Naef (180.), kar ji je zagotovilo skok po lestvici WTA – z začetnega 515. mesta se bo približala 350.

Juvanova se je na turnejo vrnila januarja

Juvanova se je na turnejo vrnila januarja letos, po daljšem premoru, zaradi katerega je močno zdrsnila na svetovni lestvici. S pomočjo pravila zaščitenega rankinga lahko v tej sezoni nastopa na omejenem številu višjerazrednih turnirjev, sicer pa večinoma tekmuje na turnirjih nižjega ranga. Finale v Saint-Maloju je bil njen drugi na turnirjih WTA – prvega je igrala leta 2022 v Strasbourgu, kjer je po napetem dvoboju izgubila proti Nemki Angelique Kerber. Takrat je zasedla tudi najvišje mesto v karieri – 58. na svetu.

Naomi Osaka je bila predobra za Kajo Juvan. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Slovenska teniška reprezentantka ima v karieri en naslov WTA v konkurenci dvojic, ki ga je osvojila leta 2021 v romunskem Cluju skupaj z Rusinjo Natelo Džalamidze. Tudi Osaka se je po daljši odsotnosti – vmes je lani rodila hčerko Shai – na turnejo vrnila letos januarja. V Saint-Maloju je slavila svoj prvi naslov kot mama in sedmi v karieri. Pred tem je zadnjič slavila na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2021. Po zmagi v Franciji se bo na novi lestvici znova prebila med najboljših 50 igralk sveta.

Finalni dvoboj na severozahodu Francije je trajal uro in 25 minut. Prvi niz je bil povsem v znamenju Japonke, v drugem pa se je Juvanova z izjemno igro vrnila in povedla s 4:2. Osaka je nato ujela priključek, pri vodstvu 5:4 imela že prvo zaključno žogo, končno pa slavila po »brejku« v dvanajsti igri drugega niza, ko je Slovenka izgubila servis brez osvojenega točke.