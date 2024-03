Kaja Juvan: Tenisu še ne bom pomahala v slovo

V nadaljevanju preberite:

Po vrnitvi iz Dubaja, kjer ima drugi dom, smo se z eno naših vodilnih teniških igralk zadnjega desetletja Kajo Juvan pogovarjali o tem, zakaj je zdaj že od konca januarja ni na turnirjih ter kako resnični so namigi o njenem slovesu od vrhunskega športa, čeprav ima komaj 23 let. Bo še naprej trenirala pri klubu v Barceloni? Kako je glede nadaljevanja skupnega dela s cenjenim slovaškim kondicijskim trenerjem Marošem Molnarjem? Kdaj bo naslednjič skupaj z našimi reprezentantkami in kaj si misli o prihajajočem bratislavskem lovu za novi vizum finalnega turnirja pokala Billie Jean King?