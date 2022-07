Kaja Juvan je v Wimbledonu obstala v tretjem krogu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v tretjem krogu tretjega turnirja za grand slam v sezoni v Wimbledonu izgubila z Britanko Heather Watson s 6:7 (6), 2:6.

Potem ko je Juvanova v uvodnem krogu pripravila manjše presenečenje in ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:4, 4:6, 6:2, je slovenska igralka nadaljevala z zmago proti Madžarki Dalmi Galfi s 7:5, 6:3.

Danes je bila njena tekmica domačinka Heather Watson, 121. igralka na lestvici WTA. Prvi niz je v tesnem razpletu po podaljšani igri dobila Britanka s 7:6 (6), v drugem pa je Juvanova, 62. igralka sveta, zelo slabo začela in zaostajala že z 0:5. Nato je še prišla do 2:5, a po dobri uri in pol morala priznati premoč Britanki z 2:6.

Juvanova je z uvrstitvijo v tretji krog izenačila doslej največji uspeh v Wimbledonu, saj je tudi lani prišla do tretjega dvoboja med posameznicami.

V naslednjem krogu se bo Watsonova pomerila z Nemko Jule Niemeier, 91. igralko letvice WTA, ki je ugnala Ukrajinko Lesjo Curenko s 6:4, 3:6, 6:3.

Konec tudi za Bedeneta

Tudi Aljaž Bedene je končal nastope v Wimbledonu. Potem ko je med posamezniki izpadel v prvem krogu, je danes v paru s Korejcem Sunvujem Kvonom izgubil še v prvem krogu dvojic. S 7:6 (5), 7:6 (4) in 6:3 sta bila boljša Ekvadorec Diego Hidalgo in Kolumbijec Cristian Rodriguez.