Kaja v slovenskem derbiju prvič strla Tamarin odpor

Slovenski derbi v četrtfinalu teniškega turnirja WTA v Portorožu (z nagradnim skladom 235.000 dolarjev) je v svojo korist odločila Kaja Juvan. Mlada Ljubljančanka je s 7:6 (4) in 6:3 premagala našo najvišje uvrščeno igralko na svetovni lestvici in peto nosilko tekmovanja Tamaro Zidanšek iz Slovenskih Konjic.



Juvanova je tako v enem dnevu postavila kar dva osebna mejnika. Popoldne, ko je morala dokončati včeraj začeti dvoboj s Srbkinjo Aleksandro Krunić, se je prvič na svoji športni poti na turnirjih WTA uvrstila v četrtfinale, zmaga proti Zidanškovi pa ji je prinesla prvi polfinale v poklicni karieri, hkrati pa tudi prvi uspeh v petih dvobojih z reprezentančno kolegico.



Juvanova, ki je na poti do polfinala najprej izločila prvo nosilko turnirja Hrvatico Petro Martić, zdaj pa še Zidanškovo, se bo v polfinalu pomerila s tretjepostavljeno Američanko Alison Riske. Nadarjena Ljubljančanka si je s prebojem v polfinale zagotovila najmanj 110 točk, s katerimi se bo na novi lestvici WTA znova prebila med prvih sto igralk na svetu. Njena naslednja tekmica, 31-letna Riskejeva, je trenutno na 38. mestu, leta 2019 pa je bila že osemnajsta. Doslej je osvojila dva turnirja, leta 2014 je zmagala v Tianjinu in predlani v 's-Hertogenbosch.



Dvoboj Juvanove bo drugi na osrednjem igrišču. Prvi med drugo nosilko, Kazahstanko Julijo Putincevo (44.), in Italijanko Jasmine Paolini (87.), ki bo tako kot Juvanova prvič v karieri zaigrala med štirimi najboljšimi na turnirju WTA, se bo začel ob 15. uri.



»Tekma je bila zelo zahtevna, Tamara je namreč izjemno kakovostna igralka. Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kako težko se je prebiti v polfinale grand slama, kar je Tamari uspelo v Parizu. Meni je prava vzornica in izjemno vesela sem, da sem jo končno premagala,« se je veselila Juvanova in pristavila: »Za seboj imam sila naporen dan. Kar petkrat sem se morala ogrevati, zato sem bila v zaključku dvoboja že zelo utrujena. Komaj čakam, da se uležem v posteljo,« je še dejala 20-letna Ljubljančanka.



Tri leta starejša Tamara Zidanšek kljub porazu še ne bo zapustila Portoroža. Jutri jo namreč ob koncu sporeda čaka polfinale med dvojicami, med katerimi sta z Andrejo Klepač prvi favoritinji. Njuni tekmici bosta Rusinja Ana Kalinskaja in Slovakinja Tereza Mihalikova. Čeprav je bila po današnjem porazu razočarana, je poskrbela za osebni mejnik. Na novi lestvici WTA bo namreč napredovala še za dve mesti in tako izboljšala svojo najboljšo uvrstitev, ki jo je dosegla ta teden – 34. mesto na svetu.



